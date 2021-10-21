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Çul Çaput ne demek, TDK'ya göre Çul Çaput kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çul Çaput kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Çul Çaput ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çul Çaput nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Çul Çaput kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Çul Çaput ne demek, TDK'ya göre Çul Çaput kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çul çaput ne demek? Çul çaput TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çul çaput kelimesi. Peki çul çaput ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çul çaput nedir, çul çaput kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ÇUL ÇAPUT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çul çaput kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çul çaput kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dokunmuş eski eşya veya eski giysi
- Her türlü dokunmuş kumaş

ÇUL ÇAPUT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Halk onları hiçbir zaman aç bırakmaz. Çul çaput kabîlinden de olsa öteberi vererek sevabına giydirir.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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