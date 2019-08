Çulcuoğlu: “Şampiyon olabilmek için tüm benliğimizle sahada savaşacağız”

TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor futbolcusu Ferhat Çulcuoğlu, "Bu takımı şampiyon yapabilmek için tüm benliğimizle sahada savaşacağız" dedi.

Çulcuoğlu, yaptığı açıklamada, bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerini söyledi. İlk günden itibaren güzel bir tempo ile çalıştıklarını belirten Çulcuoğlu, "Çok güzel bir takımdaşlığımız var. Birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. Arkadaşlarımızla kaynaşma süreci vardı. Bunu atlattık. İdmanlarımızın temposu çok güzel. Şu anda hazırlık maçları dönemine geldik. İnşallah takım halinde istediğimiz performansı yakalayıp takım halinde lige en iyi şekilde hazır olarak girmek istiyoruz" diye konuştu.

"Başarısızlık olacaksa bunun sorumlusu biz futbolcularındır"

Şampiyon olmak için sahada savaşacaklarını ifade eden Çulcuoğlu, "İlk teklif geldiğinde Samsunspor camiası beni heyecanlandırdı. Burada yaşayabileceğim başarıları, şampiyonluğu hayal ederek geldim. Bunun için çok çalışmamız gerektiğinin farkındayım. Samsunspor'da bize her türlü imkan sunulmuş durumda. Başarıdan başka düşündüğümüz hiçbir şey yok. Eğer bir başarısızlık olacaksa bunun sorumlusu biz futbolcularındır. Çünkü bize her türlü desteği veren, imkanı sunan bir kulüpteyiz. Ben ve arkadaşlarımız bunun farkındayız. Bu takımı şampiyon yapabilmek için tüm benliğimizle sahada savaşacağız. Ben bunun sözünü ilk geldiğimde vermiştim. Takım arkadaşlarımın adına da veriyorum. Biz bu sene ipi göğüsleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Skordan çok birlikte oynayabilmek önemli"

Hazırlık maçlarında alınan sonuçların ölçü olmadığını kaydeden Çulcuoğlu şöyle devam etti:

"Hazırlık maçları her zaman ölçü değildir ama önemlidir. Bize neler yapıp, yapamayacağımızı gösterir. Bugüne kadar 2 tane hazırlık maçı oynadık. Daha çok yapmaya ihtiyacımız var. Burada 3 tane daha hazırlık maçı yapacağız. Takım olarak birlikteliği ve uyumu sağlamak adına hazırlık maçlarına ihtiyacımız var. Onun için bu maçlar bizim adımıza önem arz ediyor. Skordan çok birlikte oynayabilmek, birbirimize alışabilmek, tanıyabilmek ve ne yapabildiğimizi görmek çok önemli. Skor bizim için ikinci planda. Hazırlık maçlarında istediğin kadar galip gel, önemli olan sahaya ne verdiğindir. Lig maçlarındaki sonuçlar önemlidir. O yüzden tabiki kimse kaybetmek için maça çıkmaz. Ama biz oyuncu karakterimizi, oyun yapımızı, felsefemizi ve hocamızın bize gösterdiği oyun anlayışını sahaya yansıtmakla mükellefiz. Onu yapmaya çalışıyoruz ama yine de galip gelmek her koşulda iyidir. Tabi ki kazanmak için oynayacağız. Dediğim gibi önemli olan burada hocamızın istediğini sahaya yansıtabilmek. İrfan Buz gibi hocalarla çalışmak oyuncuyu artı motife eder. Çünkü onun hırsı, azmi, coşkusu ister istemez size de yansıyor. Sizde aynı şekilde karşılık vermeye çalışıyorsunuz. Hocamızın saha dışındaki bu karakteri bize olumlu şekilde yansıyacaktır."

"Sabırsızlanıyorum"

Ligin ilk maçını sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Çulcuoğlu, "Kendi adıma çok heyecanlıyım. Bir an önce Samsunspor formasını giyip başarılar yakalamak istiyorum. Açıkçası sabırsızlanıyorum. İlk maçımız deplasmanda Gümüşhanespor ile olacak. Bizim için artık içeride, dışarıda hiç fark etmiyor. Çünkü biz Samsunsporuz. Her zaman kazanmak için oynayacağız. İçeride de dışarıda da galip geleceğiz. Yeri gelecek belki bir puan bile bizim için iyi olacak ama amacımız, hedefimiz ve odağımız tamamen galip gelmek üzerine, tamamen şampiyonluk üzerine olacak. İlk maçta Gümüşhane'den 3 puanla dönmeyi umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sahada her şeyimizi vereceğiz"

Taraftarların takıma güvenmesini isteyen Çulcuoğlu şunları söyledi:

"Taraftarımız sahada her zaman savaşan ve mücadele eden bir takım görecek. Her zaman galibiyet ve başarı için oynayan bir takım görecek. Mağlubiyet veya beraberlik durumunda bile bizi alkışlayacakları pozisyona geleceğiz. Çünkü sahada her şeyimizi vereceğiz. Bazen her şeyini yaparsın top girmez, şans faktörü vardır. Ama kötü günümüzde bile bizi alkışlayacaklarından eminim. Her zaman bize destek olsunlar. Mücadelemizde yanımızda olsunlar. Bize inansınlar, güvensinler. Biz bu sene bu işi başaracağız."

