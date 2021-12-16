Cülusiye ne demek, TDK'ya göre Cülusiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cülusiye ne demek? Cülusiye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cülusiye kelimesi. Peki cülusiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cülusiye nedir, cülusiye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CÜLUSİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cülusiye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cülusiye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre cülusiye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hükümdarların cülus törenlerinde dağıttığı bahşiş

- Şairlerin tahta çıkan padişah için yazdığı şiir



CÜLUSİYE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Tevfik Fikret, Abdülhamit için bir cülusiye yazmışmış.

