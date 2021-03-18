Cuma hutbesi 19 Mart 2021: Anne Baba Rızası Rabbimizin Rızasına Vesiledir

​Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu müslümanlar tarafından merakla bekleniyor. Peki Dinayet İşleri Başkanlığı Cuma Hutbesini açıkladı mı? Cuma Hutbesinin 19 Mart 2021 tarihli konusu belli oldu mu?

CUMA HUTBESİ 19 MART TARİHLİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesini hazırlayarak camilere gönderiyor. Ayrıca müslümanlar Başkanlığın resmi internet sayfasına girerek cuma hutbesine erişebiliyor. ''Anne Baba Rızası Rabbimizin Rızasına Vesiledir'' konulu 19 Mart Cuma hutbesinin tam metni ise şöyle:

ANNE-BABA RIZASI, RABBİMİZİN RIZASINA VESİLEDİR

Aziz Müminler!

İnsanın bu dünyaya gelmesine vesile olan anne-babası, onun büyüyüp yetişmesi ve ilk eğitimini alarak şahsiyet kazanması için yıllarca emek verir. Bu yüzden yüce dinimiz, insana anne-babasıyla iyi geçinmeyi, onların hatırını saymayı ve haklarını korumayı emreder. Zorluklar karşısında maddi ve manevi anlamda anne-babaya destek olmanın, bilhassa yaşlandıklarında muhabbet ve merhamet göstererek ihtiyaçlarını karşılamanın vefa borcu olduğunu anlatır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anne-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. Merhamet göstererek tevazu kanadını indir ve de ki: ‘Rabbim! Onlar beni küçükken nasıl koruyup büyüttülerse, sen de öylece onlara merhamet göster.’”

Kıymetli Müslümanlar!

Bizleri yoktan var eden Rabbimiz, mümin bir kul olarak sorumluluk üstlenecek yaşa gelene kadar bizi en yakınlarımıza emanet etmiştir. Anne-babamız, sabır ve fedakârlıkla, sevgi ve şefkatle, kimi zaman gözyaşı ve duayla, kimi zaman da göz nuru ve alın teriyle bizleri bu günlere taşımıştır. Bu yüzden, bir adam Peygamberimize gelerek, “Amellerin en üstünü hangisidir?” diye sorunca Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle cevap vermiştir: “Vaktinde kılınan namaz ve anne-babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihat etmek gelir.”

Değerli Kardeşlerim!

İyilik ve ihsanımızı, bir çift tatlı sözümüzü ve güler yüzümüzü, saygı ve hoşgörümüzü anne-babamızdan esirgemeyelim. Onların gönlünü yapma ve hayır dualarını alma gayretinde olalım. Bu duaları, dünyada nimetimiz, ahirette ise kurtuluş vesilemiz olarak görelim. Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in şu uyarısını asla unutmayalım: “Rabbin hoşnutluğu, anne-babanın hoşnutluğundadır. Rabbin öfkesi de anne-babanın öfkesindedir.”

İsrâ, 17/23-24.

Buhârî, Tevhîd, 48.

Tirmizî, Birr, 3.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü