Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayımlandı! İşte 18 Eylül 2020 Cuma hutbesinin konusu

Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma Hutbesini yayımladı. Her hafta farklı konular ile önemli bilgiler ve öğütler veren cuma hutbesinin bu haftaki konusuna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) sözleri ve buyrukları yer aldığı 18 Eylül 2020 tarihli Cuma Hutbesinin konu başlığı 'Bereket: Manevi Bolluk''...

BEREKET: MANEVİ BOLLUK

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle

buyurur: “O memleketlerin ahalisi iman etseler

ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne

gökten ve yerden nice bereket kapıları

açardık.”1

Peygamber Efendimiz (s.a.s) ise bizi şöyle

uyarır: “Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim

bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, malı

bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir

kalple bu malı isterse, malının bereketi kaçar.”2

Aziz Müminler!

Okuduğum ayet-i kerime ve hadis-i şerif bize

bereketin sırrını öğretmektedir: Hayatına bolluk

gelsin istiyorsan, elindekileri biriktirmeye değil

paylaşmaya bak! Çünkü mal, ilim, rızık ve sevgi

ancak paylaşınca artar. Bereket, gönül zenginliği ve

cömertlikle gelir. İsraftan, hırs ve tamahtan, nimete

karşı nankörlükten ve cimrilikten uzak dur! Zira

bereket, sahip olduklarına esir düşmeden yaşayarak

ulaştığın huzurdur. Yalan, riya, gösteriş, aldatma ve

haksızlıktan kaçın! Çünkü günahlar ve ahlaki

zafiyetler bereketi yok eder. Bereket, Allah’a

teslimiyetle, kanaat ve şükürle, doğruluk ve

dürüstlükle, tevazu ve tevekkülle elde edilir.

Kıymetli Müslümanlar!

Ömrümüzün bereketi; iman, ibadet, salih

amel ve güzel ahlaktır. Gönlümüzün bereketi

Kur’an-ı Kerim’dir. Hanemizin bereketi ülfet,

muhabbet ve merhamettir. Malımızın bereketi,

zekât, infak ve sadakadır. Ticaretimizin bereketi,

dürüstlük, alın teri ve helal kazançtır. Çalışmamızın

bereketi, işimizin hakkını vermek ve özverili

olmaktır. İlmimizin bereketi, öğrendiğimizle amel

etmek ve bilgimizi paylaşmaktır. Zamanımızın

bereketi onu heba etmemek, kıymetini bilip

değerlendirmektir. Neslimizin bereketi İslam’a ve

insanlığa hayırlı evlat yetiştirmektir.

Değerli Müminler!

Cenâb-ı Hak, Tebâreke ve Teâlâ’dır;

bereketin yegâne kaynağı, yüceler yücesidir. Zü’lCelâl-i ve’l-İkrâm’dır; azamet sahibidir ve

cömerttir. O halde kulluk ve ibadetimizle, dua ve

niyazımızla varlığın özüne bereketi yerleştiren

Rabbimize yönelelim. Huzur ve mutluluğu çok

olanda değil, bereketli olanda arayalım.

Unutmayalım ki biz niyetimizi Rahmanın rızasına

bağlarsak, O Kudret Sahibi de bereket kapılarını

bize açacaktır.