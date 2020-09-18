Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayımlandı! İşte 18 Eylül 2020 Cuma hutbesinin konusu
Cuma Hutbesi'nin 18 Eylül için hazırlanan konusu belli oldu. Bu haftaki Cuma Hutbesinin konusu 'Bereket: Manevi Bolluk' oldu. İşte detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma Hutbesini yayımladı. Her hafta farklı konular ile önemli bilgiler ve öğütler veren cuma hutbesinin bu haftaki konusuna haberimizden ulaşabilirsiniz...
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) sözleri ve buyrukları yer aldığı 18 Eylül 2020 tarihli Cuma Hutbesinin konu başlığı 'Bereket: Manevi Bolluk''...
BEREKET: MANEVİ BOLLUK
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle
buyurur: “O memleketlerin ahalisi iman etseler
ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne
gökten ve yerden nice bereket kapıları
açardık.”1
Peygamber Efendimiz (s.a.s) ise bizi şöyle
uyarır: “Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim
bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, malı
bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir
kalple bu malı isterse, malının bereketi kaçar.”2
Aziz Müminler!
Okuduğum ayet-i kerime ve hadis-i şerif bize
bereketin sırrını öğretmektedir: Hayatına bolluk
gelsin istiyorsan, elindekileri biriktirmeye değil
paylaşmaya bak! Çünkü mal, ilim, rızık ve sevgi
ancak paylaşınca artar. Bereket, gönül zenginliği ve
cömertlikle gelir. İsraftan, hırs ve tamahtan, nimete
karşı nankörlükten ve cimrilikten uzak dur! Zira
bereket, sahip olduklarına esir düşmeden yaşayarak
ulaştığın huzurdur. Yalan, riya, gösteriş, aldatma ve
haksızlıktan kaçın! Çünkü günahlar ve ahlaki
zafiyetler bereketi yok eder. Bereket, Allah’a
teslimiyetle, kanaat ve şükürle, doğruluk ve
dürüstlükle, tevazu ve tevekkülle elde edilir.
Kıymetli Müslümanlar!
Ömrümüzün bereketi; iman, ibadet, salih
amel ve güzel ahlaktır. Gönlümüzün bereketi
Kur’an-ı Kerim’dir. Hanemizin bereketi ülfet,
muhabbet ve merhamettir. Malımızın bereketi,
zekât, infak ve sadakadır. Ticaretimizin bereketi,
dürüstlük, alın teri ve helal kazançtır. Çalışmamızın
bereketi, işimizin hakkını vermek ve özverili
olmaktır. İlmimizin bereketi, öğrendiğimizle amel
etmek ve bilgimizi paylaşmaktır. Zamanımızın
bereketi onu heba etmemek, kıymetini bilip
değerlendirmektir. Neslimizin bereketi İslam’a ve
insanlığa hayırlı evlat yetiştirmektir.
Değerli Müminler!
Cenâb-ı Hak, Tebâreke ve Teâlâ’dır;
bereketin yegâne kaynağı, yüceler yücesidir. Zü’lCelâl-i ve’l-İkrâm’dır; azamet sahibidir ve
cömerttir. O halde kulluk ve ibadetimizle, dua ve
niyazımızla varlığın özüne bereketi yerleştiren
Rabbimize yönelelim. Huzur ve mutluluğu çok
olanda değil, bereketli olanda arayalım.
Unutmayalım ki biz niyetimizi Rahmanın rızasına
bağlarsak, O Kudret Sahibi de bereket kapılarını
bize açacaktır.