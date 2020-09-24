Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayımlandı! İşte 25 Eylül 2020 Cuma hutbesinin konusu
Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma Hutbesini yayımladı. 25 Eylül 2020 Cuma Hutbesi'nin konusu "Cami ve İlim" oldu. Cuma günü camilerde ibadet edecek olan müslüman vatandaşlar camilerde hutbeyi dinleyecek. İşte Diyanet 25 Eylül Cuma Hutbesi...
Bu haftaki Cuma hutbesi, Diyanet tarafından yayımlandı. Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak resmi sitesi üzerinden açıklanan Cuma Hutbesinin yeni konusu ''Cami ve İlim''. İşte detaylar...
25 EYLÜL CUMA HUTBESİ
CAMİ VE İLİM
Muhterem Müslümanlar!
Peygamber Efendimiz, Mekke’den
Medine’ye hicret ettiğinde ilk iş olarak bir mescit
inşa ettirmişti. Bu mescidin hemen bitişiğinde ise
ashâb-ı kirâm için yatılı eğitim merkezi işlevi
gören bir gölgelik yaptırmıştı. Bir muallim olarak
gönderilen Rahmet Peygamberi (s.a.s), böylelikle
Mescid-i Nebevî’de ilim ile ibadeti buluşturmuş
ve Medine’nin merkezine yerleştirmişti. Nitekim
ilk vahiy, ona şöyle seslenmişti: “Yaratan
Rabbinin adıyla oku! O, insanı alaktan
yaratmıştır. Oku! Kalemle yazmayı öğreten,
böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin
sonsuz kerem sahibidir.”1
Aziz Müminler!
Yüce dinimiz İslam’a göre, iman ahlâktan,
ibadet edepten ve bilgi hikmetten ayrı
düşünülemez. Cami, hayatın merkezi ve şehrin
kalbi olduğu gibi, aynı zamanda ilim ve hidayet
yuvasıdır. Âlemlerin Rabbi’ne kulluğumuzu arz
ettiğimiz camilerimiz, aynı kubbe altında bizleri
vahdet bilincine, birlik ve kardeşlik ruhuna
eriştirir. Minareler tevhide, ezanlar ibadete davet
ederek imanımızı ve umudumuzu pekiştirir. Aynı
mihraba yönelerek Cenâb-ı Hakkın rızası için
secdeye kapanırız. İyiliği emreden, kötülükten
sakındıran, İslâm’ın hakikatini öğreten hutbe ve
vaazlar ise, hayatımıza yön verir. Peygamber
Efendimiz, Allah’ın mescitlerinden birinde
toplanıp Kur’an-ı Kerim okuyan ve onu
müzakere edenlerin üzerine sekînet ve rahmet
ineceğini müjdelemiştir.2
Kıymetli Müslümanlar!
Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arası “Camiler ve
Din Görevlileri Haftası” olarak idrak
edilmektedir. Bu yılın teması, “Cami ve İlim”
olarak belirlenmiştir. Hafta boyunca
camilerimizin medeniyetimizdeki yerini ve
hayatımızdaki anlamını yeniden hatırlayacağız.
Ömrünü din hizmetine adayan fedakâr
hocalarımızı, camileri inşa ve ihya eden aziz
milletimizi rahmet ve minnetle yâd edeceğiz.
Açılışıyla büyük bir coşku ve mutluluk
yaşadığımız Ayasofya Camii’nin ibadet ve ilim
tarihimizdeki yerini işleyen bir sempozyum
düzenleyeceğiz.
Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın
hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz
ediyorum. Hutbemi Peygamberimizin şu
hadisiyle bitiriyorum: “Beldelerin Allah’a en
sevimli olan mekânları, camilerdir.”