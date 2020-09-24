Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayımlandı! İşte 25 Eylül 2020 Cuma hutbesinin konusu

Bu haftaki Cuma hutbesi, Diyanet tarafından yayımlandı. Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak resmi sitesi üzerinden açıklanan Cuma Hutbesinin yeni konusu ''Cami ve İlim''. İşte detaylar...

25 EYLÜL CUMA HUTBESİ

CAMİ VE İLİM

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz, Mekke’den

Medine’ye hicret ettiğinde ilk iş olarak bir mescit

inşa ettirmişti. Bu mescidin hemen bitişiğinde ise

ashâb-ı kirâm için yatılı eğitim merkezi işlevi

gören bir gölgelik yaptırmıştı. Bir muallim olarak

gönderilen Rahmet Peygamberi (s.a.s), böylelikle

Mescid-i Nebevî’de ilim ile ibadeti buluşturmuş

ve Medine’nin merkezine yerleştirmişti. Nitekim

ilk vahiy, ona şöyle seslenmişti: “Yaratan

Rabbinin adıyla oku! O, insanı alaktan

yaratmıştır. Oku! Kalemle yazmayı öğreten,

böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin

sonsuz kerem sahibidir.”1

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam’a göre, iman ahlâktan,

ibadet edepten ve bilgi hikmetten ayrı

düşünülemez. Cami, hayatın merkezi ve şehrin

kalbi olduğu gibi, aynı zamanda ilim ve hidayet

yuvasıdır. Âlemlerin Rabbi’ne kulluğumuzu arz

ettiğimiz camilerimiz, aynı kubbe altında bizleri

vahdet bilincine, birlik ve kardeşlik ruhuna

eriştirir. Minareler tevhide, ezanlar ibadete davet

ederek imanımızı ve umudumuzu pekiştirir. Aynı

mihraba yönelerek Cenâb-ı Hakkın rızası için

secdeye kapanırız. İyiliği emreden, kötülükten

sakındıran, İslâm’ın hakikatini öğreten hutbe ve

vaazlar ise, hayatımıza yön verir. Peygamber

Efendimiz, Allah’ın mescitlerinden birinde

toplanıp Kur’an-ı Kerim okuyan ve onu

müzakere edenlerin üzerine sekînet ve rahmet

ineceğini müjdelemiştir.2

Kıymetli Müslümanlar!

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arası “Camiler ve

Din Görevlileri Haftası” olarak idrak

edilmektedir. Bu yılın teması, “Cami ve İlim”

olarak belirlenmiştir. Hafta boyunca

camilerimizin medeniyetimizdeki yerini ve

hayatımızdaki anlamını yeniden hatırlayacağız.

Ömrünü din hizmetine adayan fedakâr

hocalarımızı, camileri inşa ve ihya eden aziz

milletimizi rahmet ve minnetle yâd edeceğiz.

Açılışıyla büyük bir coşku ve mutluluk

yaşadığımız Ayasofya Camii’nin ibadet ve ilim

tarihimizdeki yerini işleyen bir sempozyum

düzenleyeceğiz.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın

hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz

ediyorum. Hutbemi Peygamberimizin şu

hadisiyle bitiriyorum: “Beldelerin Allah’a en

sevimli olan mekânları, camilerdir.”