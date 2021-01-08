Cuma mesajları resimli 2021 yeni / En güzel cuma mesajları hadisli, kısa, ayetli, uzun 2021

Hayırlı Cumalar! Günlerin en hayırlısı cuma gününde milyonlarca müslüman camilerde ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu değerli gün vesilesiyle sevdiklerine hadisli, kısa, ayetli, uzun, resimli cuma mesajları göndermek isteyenler haberimize göz atsın. Bugün en özel cuma mesajlarını derledik.

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2021

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

"Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, "De’avât", 73)

Eğer imtihan oluyorsanız, bu ALLAH’ın sizi unutmadığının müjdesidir… Ellhamdülillah! Hayırlı Cumalar…

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Allah’a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)

Bir hatâ işlediğiniz zaman istigfâr edin, hatâda ısrâr helâk olmaya sebeptir. Bir kimse geçim darlığı çekiyorsa istigfâra devam etsin. (İmam Câfer-i Sâdık r.a)

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve Du ile ... Hayırlı Cumalar.

“De ki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var.” (Furkan, 77)

“Edepsizlik ve çirkin söz, girdiği şeyi çirkinleştirir. Haya ise girdiği şeyi güzelleştirir.” (Tirmizi, Birr 47)

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler.

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Kalbinizden gecen tüm dua’lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı Cumalar.

Allah; ölmeden önce tövbeyi, ölüm anında şehadeti, ahirette cennetini, cennetinde cemalini göstermeyi nasip etsin. Hayırlı cumalar.

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun…

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum’a, 17) Cumamız mübarek olsun!

"Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De’avat", 55) Hayırlı cumalar.

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

“Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin.” (Al-i İmran, 200)

Allah'ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. (İbn Huzeyme, Dua, 751)

Bugün rahmet, bugün bereket, bugün şefaat, bugün himmet bugün günlerin efendisi… Cumanız mübarek olsun…

Sevdikleriniz yanınızda dünyanız barış dolu olsun. Allah’ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah yolundan ayrılmayalım ne kadar sabrınızı zorlasalar da karşılarında gene sabır bulacaklardır hayırlı Cumalar.

Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun

Günlerin en kıymetlisi Cumadır. Cuma günü, bayram günlerinden ve aşure gününden daha kıymetlidir. Cuma, dünyada ve Cennette müminlerin bayramıdır. Hayırlı cumalar!

Cuma günü melekler mescidin kapılarına oturur, insanları geliş sırasına göre yazarlar. Sizin de isminizin yazılması dileğiyle.

Cuma geceniz mübarek olsun. Bu güzel Cuma gecesinde rahmetin gökyüzünden yağarken, sana açılan elleri ve çekilen salavatı şerifleri boş çevirme, dualarımızı kabul eyle Allah’ım.

8 Ocak Cuma Hutbesi: Fâtiha Sûresi Kur’an’ın Mukaddimesi

Allah’ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

KISA CUMA MESAJLARI

Rabbim rahmet ve bereketini memleketimizin üzerine kılsın. Hayırlı Cumalar.

Her insanın kıymeti ahlakının güzelliği kadardır. Hayırlı Cumalar.

Şüphesiz Allah sabredenler ile beraberdir. Hayırlı ve huzur dolu Cumalar.

Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

İnsan çaresiz değil, duâ’sızdır. Hayırlı Cumalar.

Cumanın hürmetine içimizden geçenlere… Amin. Hayırlı Cumalar…

Cumanız mübarek dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar…

AYETLİ HADİSLİ CUMA MESAJLARI

Ölümü çok hatırlayan ve ondan sonrası için en güzel hazırlığı yapan müminlerin en akıllısıdır. (ibn Mace, Ziihd, 31) İman dolu cumalarınız olsun.

Allah’a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden misafirini ağırlasın. Allah’a ve ahiret gününe iman eden, hayır konuşsun ya da sussun. (Buhâri, Edeb, 31) Dostlarınızla hayır konuştuğunuz nice huzurlu cumalara…

Sübhanallah! Allah yeryüzüne şifasını yaratmadığı bir hastalık indirmiş midir? (Ahmed b. Hanbel, Miisned, 5/371) Allah’ım bu güzel Cuma gününün yüzü suyu hürmetine sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı ve sağlıklı cumalar dilerim.

Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol. (Müslim, İman, 62, 38) Ümmet-i İslam’ın Cuması Mübarek olsun.

Cuma namazı kılınınca yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan isteyin. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. (Cum’a sûresi (62), 10 )

Güneşin doğduğu günlerin en faziletlisi, en üstünü cuma günüdür. Çünkü Hz. Âdem (A.S.) o günde yaratılmış, o günde cennete yerleştirilmiş ve o günde cennetten çıkarılmıştır. Cumanız mübarek olsun!

Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cum’a suresi / 9)

Muhakkak ki Allah güzeldir, güzelliği sever… (M265 Müslim, İman, 14 7) En güzel cumalar sizlerin olsun.

Onda öyle bir an vardır ki şayet bir Müslüman kul namaz kılarken o ana rastlar da Allah’tan bir şey isterse, (Allah) ona dilediğini mutlaka verir. (Ml969 Müslim, Cum’a, 1 3) Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.