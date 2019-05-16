Cuma gününün gelmesiyle müslüman alemi sevdiklerine göndermek için mesajlar aramaya başladı. Haziran ayı için en güzel, en anlamlı, en etkili cuma mesajları haberimizde topladık. İşte en güzel ve anlamlı resimli, resimsiz, sözlü cuma mesajları haberimizde...

CUMA MESAJLARI 12 TEMMUZ | SÖZLÜ

Umutsuzluk yok gün gelir; gül de açar bülbül de öter… Hayırlı cumalarınız olsun.

Ya Rabbi! Son nefesimizde bizleri iman-ı kâmilden ayırma! Bizlere ölüm acısı çektirme, kabir azabı yaşatma Allah"ım! Hayırlı Cumalar.

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değiI; sen nefsini yakasın. HayırIı CumaIar.

Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmanı diliyorum. Hayırlı cumalar…

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (S.a.v) şefaatı üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun.

Kalbinizden gecen tüm dua’lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar… Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…

Önce yoIIar uzanır hakka yürümek için; tomurcukIar, güIIer açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız

mübarek oIsun...

- Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı, bütün insanlığı yaratan, rahman ve rahim olan ulu Allah"ımız, tövbelerimizi kabul, dualarımızı makbul eyle! Hayırlı Cumalar.

- Allahım yaşadığımız hayat boyunca bizlere hayatın sıhhatlisini, rızkın bereketlisini, kalbin şefkatli ve merhametlisini, ölürken ölümün beşaretlisini, öldükten sonra da kabrin saadetlisini nasip eyle! Hayırlı Cumalar.

Rabbimiz! El açıp Sana dua eden, Sana secde eden kardeşlerimizi bağışla; ömürlerini hayırlı eyle.. Hayırlı Cumalar.

Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…

- Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif /Müslim) Hayırlı cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Allah’tan bir dua gibi, Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

CUMA MESAJLARI 12 TEMMUZ | GİFLİ

CUMA MESAJLARI 12 TEMMUZ | RESİMLİ

CUMA GÜNÜ OKUNACAK HACET DUALARI

Cuma günü 100 defa" "YA ALLAH" diye zikreden insanın bütün dilekleri kabul olur.

Cuma Günü Duaların Kabulü İçin Zikirler

Cuma Günü "YA VALİ" esmasını (1000) defa okuyan her işinde kolaylık görür.

Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN" (200) defa zikreden Kişi Allah'tan ne isterse verilir.

Cuma gecesi "YA DARR" Esmasını (100) kere çekerse, düşmüş olduğu dertten kurtulur. Fakir ve düşkün kimseler buna devam etseler çok faydasını görürler.

Cuma Günü " YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Cuma namazından sonra 100 defa" YA GAFUR" İsmini okumaya devam eden kişi mağfirete nail olur ve şifa bulur.

CUMA GÜNÜ OKUNACAK ESMALAR VE ZİKİRLER

Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa "Ya Allah, Ya Hu" diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma namazından sonra yüz defa "Ya Rahman" diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

İmam-ı Gazali'ye göre, Cuma günü bin kere Ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar.

KURAN'DA CUMA İLE İLGİLİ AYETLER

62:9 - Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allah'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.

62:10 - Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan (nasibinizi) arayın. Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

62:11 - Bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona gittiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten de hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır."

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Cuma günü İslam dinindeki 5 kutsal andan biridir ve Cuma günü okunacak dualar ile surelere haliyle çok büyük sevaplar vardır. Cuma namazı saatlerinde dualarla ibadet edenler İmam-ı Gazali’ye göre Allah evliyaları sınıfına katılır. Peki cuma günü okunacak dua ile cuma namazı saatlerinde okunan dilek duaları nasıldır? İmam Gazali'ye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diyenler evliyalar sınıfına dahil olur. Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma vakti saatinde okunacak dualar : Cuma günü ikindi namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde dua edilmesi tavsiye ediliyor. -”La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdi ya zel celali vel ikram”

Cuma namazından sonra okunacak dua : -Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke. Duanın Türkçe anlamı : Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allahım. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsân ederek beni Senden başkasına muhtâc etme! demektir. (Bu duaya edenleri Allahü teâlâ başkalarına muhtaç etmez ve ummadığı yerden rızıklandırır. )

Hazreti Ömer'in cuma duası : Abdullah bin Ömer buyurdu ki: Hâceti olan bir kimse çarşamba, Perşembe ve Cum’a günleri oruç tutsun. Cuma günü temizlenip namaza gitsin. Az veya çok sadaka versin. Namazdan sonra şu düâyı okursa Allahü teâlâ’nın izni ile düâsı kabûl olur. Hazreti Ömer'in duası şöyle : 'Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve haşe’at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min haşyetihi en tusalliye alâ Muhammedin ve en tu’tînî hâcetî.

Cuma günü okunacak dilek duası : Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala “Ya Meliki Muktedir sin Allah’ım bana yardım et” ismini (100) defa tekrarlayıp sonrada dileğini söyleyen kişi sıkıntıdan kurtulur ve derdine derman bulur.

Hasta olanların cuma günü yapacakları zikir: Cumâ günü namazdan önce abdestli, elbisesi temiz ve kalbinden dünyâ düşüncelerini çıkarmış olarak iki yüz kerre “Yâ Allahü el-mahmûdü fî fiâlihi” derse, Allahü teâlâ onun hastalığına şifâ verir.

Cuma günü okunacak sureler hangileri? : Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. [Tergib]

Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. [Dare Kutni]

Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir. [Taberani]

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. [İsfehani]

Cuma günü gusledenin günahları affolur. [Taberani]

Cuma günü sabah namazından önce Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh, okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. [İbni Sünni]

* Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.

Cuma günü sabah namazından önce, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.”

*Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, belâdan, kötü işlerden korur.” * “Kim Âl-i İmrân sûresini cuma günü okursa, güneş batıncaya kadar ona Allahü teâlâ rahmet, melekler de istigfâr ederler.”

CUMA GÜNÜ OKUNACAK ZİKİRLER NELERDİR?

Milyonlarca Müslüman bu özel günde namaz ibadetlerini yapacak ve dualar edecek. Peki cuma günü okunacak dualar hangileri? Cuma günü fazileti nedir? İşte bunların hepsi haberimizde...

Cuma günü namazdan önce yüz defa "Ya Allah, Ya Hu" diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma günü herhangi bir saatte: Lâ ilahe illâ ente yâ Hannânü ya Mennânü yâ bedî'as semâvâti vel arzı yâ zel Celâli vel İkrâm diye dua edilirse, sahibine muhakkak icabet olunur.

Cuma ezanı vakti 1062 kere Yâ Bâis ismi şerifini zikreden bekârın kısmeti açılır

Cuma namazından sonra yüz defa "Ya Rahman" diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

Cuma namazından sonra yüz defa "Ya Gaffar" ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar

Kim Cuma gecesi, Fatiha ile 15 kere İzâ Zülzile suresini okuyarak iki rekat namaz kılarsa, Allah onu kabir azabından, kıyametin dehşetli anlarından korur.





Cuma günü sela ile ezan arasında cuma suresinin 9 - 10- 11. ayetleri 3 kere okunursa o hafta içinde eline helal para geçer

Cuma günü akşama doğru "Yâ Veliyy" ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

Cuma gecesi 1000 defa "Yâ Muhsî" ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kim şu kelimeleri Cuma gecesi yedi kere okur da o gece vefat ederse,cennete girer, Cuma günü ölürse, yine cennete girer. (Bir rivayete göre ' "şehit olarak ölür" buyrulmuştur. Bu duaya Seyyidü'l-Îstiğfar duası denilir ki, o) dua(da) şudur: Allahümme ente Rabbi lâ ilahe illâ ente. Halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va 'dike mesteta 'tü. Ebûü leke bini 'metike ve ebûü leke bizenbî fağfır li feinnehü lâ yağfırüzzünübe illa ente. E'ûzü bike min şerri mâ sana 'tü."Ey Allah'ım! Benim Rabbim sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben, Senin kulunum. Ben gücümün yettiği kadar Senin ahdin ve vaadin üzere sabitim.Ben, Senin ıhsan ettiğin nimetlerini itiraf ediyor, günahlarımı da kabul ediyorum. Öyleyse Beni mağfiret eyle. Şu muhakkak ki, günahları Senden başkası bağışlayamaz. Ben yaptığım şeylerin şerrinden Sana sığmıyorum. "

Cuma günü 1000 defa "Yâ Vâlî" ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa "Yâ Ganiyy, Yâ Muğni" ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.

Cuma geceleri 100 defa "Yâ Dârr" ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.

Cuma günü sabah namazından önce, üç kere "Estagfirullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyelkayyûme ve etûbü ileyh" okuyanın, kendinin, ana ve babasının bütün günahları affolur

Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. Tergib

Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. Dare Kutni

Cuma günü gusledenin günahları affolur. Taberani

Cuma günü sabah namazından önce, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. İbni Sünni

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. İsfehani

Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur. İ.Sünni

Her kim Cumaa namazından sonra oturduğu yerde İhlâs-ı şerif, Felak ve Nas surelerini yedi kere okursa, bir dahaki Cuma 'ya kadar muhafaza edilir.

Cuma namazından sonra yüz defa "Yâ Gafur" ism-i şerifini okuyanlar af olunur

Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir. Taberani

Her kim Cuma namazını kılıp, imam selam verdiğinde, her kim ayağını hükmeden (namaz halini bozmadan) Fatiha, İhlâs, Felâk ve Nas surelerini yedişer kere okursa, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır ve kendisine Allahü Teala'ya ve âhiret gününe inananların sayısınca ecir verilir.

Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa "Ya Basîr" ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.

Cuma Günü " YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını 1000 defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Her kim Cuma namazından sonra sağ eli ile sakalını tutup, sol elini kaldırarak üç kere bu duayı okursa, Allah onu bağışlar, onun dünya ve ahiret işlerini görür." [Yâ zel Celâli vel İkrâm. Ecirnî minen nâr. Yâ Azîzü yâ Kerîm.Yâ Rahmânü yâ Rahîm. Neccinî minel azâbil elîm. ] "Ey Celal ve İkram sahibi Allah'ım! Beni ateşten kurtar. Ey Aziz, Kerim, Rahman ve Rahim olan Allah'ım! Beni elîm verici azabından kurtar."

Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN" 200 defa zikreden Kişi Allah'tan ne isterse verilir.

Cuma günü Sabah'.YA-RAKİB esması 312 defa zikrederek istegini Allah'a bildirrisen istegin kabul olur.

Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. Taberani

Resulullah (,Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Cuma günü ikindiden sonra, 70 kere istiğfar ederse, Allahü Teala onun 70 senelik günahını bağışlar

Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur.Tirmizi

Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn yani iki Kul euzüyü okuyan kimseyi, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur. İbni Sünni

Allahümmek fini bi halâlike an harâmike ve ağnini bi fadlike ammen sivake ''Allah'ım, bana helalinden o kadar ver ki,haramına ihtiyacım kalmasın.Ve beni lütfü kereminle Sen'den başkasına muhtaç etme.''Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) söyle buyurdu ''Her kim (yukarıda zikrolunan) duayı Cuma günü 70 kere okursa,iki Cuma geçmeden Allah onun başkasına muhtaç olmaktan müstağni kılar.''

Büyük günah işlenmediği müddetçe, beş vakit namaz ile Cuma namazı, öteki Cumaya kadar aralarda işlenen günahlara kefarettir. Müslim

Cuma günü oruç tutana, on ahiret günü oruç sevabı verilir. Beyheki

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur. Ramüz

Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır. Deylemi

Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin bayramıdır ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cumadır. Ey Oğul İlmihali

Cuma günü iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.Ey Oğul İlmihali

Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, kıyamete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir. Ey Oğul İlmihali

Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. Tergib

Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir Âyet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, beni rüyada görür. Şir'a

Cuma günü kırk defa salevat getirenin kırk yıllık günahını Allahü teâlâ affeder.

Cuma gecesi iki rekât namaz kılıp her rekâtında bir Fatiha ve yetmiş İhlâs okuyarak selâmdan sonra yetmiş kere istigfar okuyan, Allahü teâlâya yemin ederim ki ümmetimin imanlı olanlardan hepsi büyük günah işleyerek ölse, bu namazı kılan, onlara şefaat eder, Allahü teâlâ da onun şefaati ile Müslümanların hepsini Cennete koyar.

Kim, Cuma günü gusleder, güzel elbiselerini giyer, güzel koku sürünür, mescide gelip cemaatin omuzlarına basmadan oturursa, bir haftalık günahları affolur.

Her kim Cumaya gelip cemaatin omuzlarına basarak ilerlerse Kıyamette o kimseden Cehenneme giden bir köprü yapılır. Halk onun üzerinden geçerler.

Güzel bir abdest alıp Cumaya gelerek sessizce hutbe dinleyenin, bir önceki Cumadan bu Cumaya ve üç gün sonrasına kadar, yani toplam on günlük günahı affolur.

Cuma günü bir defa İhlas-ı şerif okuyan, Kadir gecesini idrak etmiş gibi olur.

Cuma namazına yetişen kimseye bin şehit sevabı verilir.

Cuma günü tırnak kesmek şifaya sebeptir. Ebuş-şeyh

Allahü teâlânın indinde günlerin seyyidi Cuma'dır, Kurban ve Ramazan bayramından da kıymetlidir.Buhari

Resulullah, aldığı yeni elbiseyi Cuma günü giyer, Allah'a hamd eder, iki rekât namaz kılar ve eskisini de birine verirdi. Hatîb

Cuma Gecesi Her Kim 2 Rekat Namaz Eda Edip, Fatiha ve Zilzal Suresini Çokca Okursa Yaradan o kulunu kabir azabından ve kıyamet korkularından uzak tutar,

Her kim cuma günü çokca La ilahе illlahü mеlikül Hakkul Mübin zikrini zikrederse Allahü Teala onu fakirlikten korur, İsteklerini yerine getirir

Cuma Namazından Sonra Her kim nas, felak , ihlas Suresini okursa Allahü Teala Onu Kendi Muhafazası Altına alır,

Ya Meliki Muktedir : Cuma Günü her kim Ya Mеliki Muktеdir kelimesini yüz defa zikrederse huzura kavuşur, bedensel olarak rahatlar

Cuma Namazından hemen sonra her kim aşağıdaki zikri 100 defa tekrarlarsa Allahü Teala onun günahlarını affeder, Sübhanallahi vе bi hamdihi sübhanallahil azim vе bi hamdihi еstağfirullah.