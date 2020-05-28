Cuma namazı kılacak herkese maske takma zorunluğu

Kırıkkale Valiliği, yarın cami ve diğer alanlarda kılınacak Cuma namazı öncesi ve sonrasında uyulacak kuralları açıkladı. Cuma namazını kılacak herkesin maske takması zorunlu olacağı belirtildi.

Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve cemaatle namaz kılınması yasak olan camiler, 29 Mayıs Cuma günü tekrar ibadete açılacak. Namaz cemaatle birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak cami avlusunda ve belirlenen spor salonu, pazar yeri gibi alanda açık havada kılınacak. Salgın nedeniyle namaz öncesi, namaz sırası ve sonrasında birçok yeni kural uygulanacak. Kırıkkale Valiliği de, Cuma namazı kılınacak alanlarda uyulması gereken kuralları açıkladı.

"Cuma namazı kılacak herkesin maske takması zorunludur"

Valilik tarafından açıklanan ve Cuma namazı kılınacak alanlarda gözetilecek kurallarda şunlar yer aldı:

"Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yer alanlar ile hastalık belirtileri taşıyanlar namazlarını evlerinde kılacaklardır. Abdesthaneler ve tuvaletler kapalı olacağından abdestimizi ev ve iş yerlerimizde alıyoruz. Cuma, öğle ve ikindi namazları cemaatle kılınacaktır. Cuma namazı cami içerisinde kılınmayacak, cami avlusu ve belirlenen diğer mekanlarda kılınacaktır. Cuma namazı kılacak herkesin maske takması zorunludur. Mekanı terk edene kadar maskemizi çıkarmıyoruz. Camiye kendi seccademizle geliyoruz. Namazları, işaretli yerlerde kılıyoruz. Ayrıca, kullanılan seccadeler de bulaş riskine karşı yıkanmalıdır. Cami görevlilerinin yönlendirmelerini ve uyarılarını dikkate alıyoruz. Cuma namazı için gelen herkes ellerini mutlaka dezenfekte edecektir. Namaz kılınan alan, ilk saftan başlamak üzere doldurulacak, son saftan başlamak suretiyle de boşaltılacaktır. Sosyal mesafe kuralına uyulacak, camiye giriş çıkışlarda ve cami içerisinde güvenli mesafeyi ihmal etmiyoruz. Namaz öncesi ve sonrası fiziksel temas ve musafahadan kaçınıyoruz. Cuma namazlarında vaaz yapılmayacaktır. Cumanın farzını kıldıktan sonra sünnet namazlarını evimizde kılıyoruz."

Cami önlerinde dilenenlere ve seyyar satıcıların ürün satışlarına izin verilmeyeceğinin bildirildiği açıklamada, mevlit ve toplu yemek gibi etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmayacağı da kaydedildi.

Kaynak: İHA