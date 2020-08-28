Cuma namazı ne zaman kılınacak? Ankara, İstanbul ve diğer illerin Cuma namazı vakti…

Müslümanlar için kutsal kabul edilen Cuma günleri camiler dolup taşmaya devam ediyor. İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Cuma namazı ne zaman kılınacak? İstanbul Cuma namazı ne zaman kılınacak? sorularını araştırmaya devam ediyor. Peki Cuma namazı ne zaman kılınacak? İşte Ankara, İstanbul ve diğer illerin Cuma namazı vakti…

28 Ağustos Cuma günü ibadet görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar camilerin yolunu tutmaya başladı. Diyanet namaz vakitleri sayfası üzerinden illerin Cuma ezanının saat kaçta okunacağı bilgisini paylaştı.

CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK? BUGÜN CUMA NAMAZI KAÇTA?

İllerdeki bazı cuma saatleri şöyle:

İSTANBUL CUMA SAATİ 13:10

ANKARA CUMA SAATİ 12:55

İZMİR CUMA SAATİ 13:18

GAZİANTEP CUMA SAATİ 12:37

ADANA CUMA SAATİ 12:45

BURSA CUMA SAATİ 13:10

ANTALYA CUMA SAATİ 13:04

MALATYA CUMA SAATİ 12:33

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?



Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir.



Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.