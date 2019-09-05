Cuma namaz ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen yurdun dört bir yanındaki inançlı vatandaşlarımız Cuma namazı saat kaçta sorusunun cevabını arıyor. Cuma namazı saati'ni sizler için derledik. Cuma Ezanı ne zaman okunuyor? Bütün şehirlerin Cuma ezan saatleri haberimizde. Her ilin Cuma saatlerini yazımızda bulabilirsiniz..İşte mübarek Cuma gününün il il Cuma namazı vakitleri.

CUMA NAMAZI SAATİ SAAT KAÇTA?

CUMA SAATİ 27 EYLÜL 2019 NE ZAMAN?

Müslümanlar için önemi büyük olan bir cuma günü daha geldi. 27 Eylül 2019 Cuma günü namaz vakitlerini araştıran Müslümanlar haberimizden il il ezan saatlerine ulaşabilir. Milyonlarca vatandaş bugün camileri doldurup, taşıracak.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA 27 EYLÜL 2019?

İstanbul'da cuma ezanı saat 13:00'de okunacak. Cuma namazı, bu hafta da yurt genelinde ve İslam aleminde camilerde cemaatle birlikte kılınacak. İşte il il cuma namazı vakitleri;

CUMA NAMAZI VAKİTLERİ NEDİR?

İstanbul: 13:00

Ankara: 12:45

İzmir: 13:08

Bursa: 13:00

Edirne: 13:10

Eskişehir: 12:54

Samsun: 12:31

Trabzon: 12:17

Hakkari: 12:01

Van: 12:03

Diyarbakır: 12:15

Tunceli: 12:18

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

İşte Cuma namazı kılınışı;

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.



Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.



Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.



İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

CUMA MESAJLARI

Yaşamın öyle olsun ki Rabbim, kulum senden razıyım desin… Duaların öyle olsun ki günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Yaradana sığın ki nefsin seni değil sen onu bitiresin. Hayırlı Cumalar.

-Allah’ım! Ruhumu daraItma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. HayırIı cumaIar..

-İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.

-Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle.

-Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim

-Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de Aff Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar…

-Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

-Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan Cumanızı kutlarım.

-İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun” derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.

Öyle yollar uzanır ki hakka yürümek için, tomurcuklar yeşerir güller açar Onu görmek için, dua eden birileri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız Mübarek Olsun.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman o saatte namazda Allah”tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir” (Buhârî, De”avât, 61)

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ

Cuma günü tüm Müslüman alemi için önemli bir gündür. Bu manevi günde insanlar eşlerine, dostlarına atmak için mesajlar aramaktadırlar. Haberimizde; en güzel, en anlamlı cuma mesajlarını, kısa ve öz cuma mesajlarını, yazılı, resimli, gifli, whatsapp, facebook paylaşmalık cuma mesajlarını bulabilirsiniz..

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.