Cuma namazı saati saat kaçta? Cuma saati nedir? İl il cuma saatleri nedir?

Cuma namaz ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen yurdun dört bir yanındaki inançlı vatandaşlarımız Cuma namazı saat kaçta sorusunun cevabını arıyor. Cuma namazı saati'ni sizler için derledik. Cuma Ezanı ne zaman okunuyor? Bütün şehirlerin Cuma ezan saatleri haberimizde. Her ilin Cuma saatlerini yazımızda bulabilirsiniz..İşte mübarek Cuma gününün il il Cuma namazı vakitleri.

CUMA SAATİ NEDİR? CUMA NAMAZI SAATİ SAAT KAÇTA?

CUMA SAATİ 21 HAZİRAN 2019 NE ZAMAN?

Müslümanlar için önemi büyük olan bir cuma günü daha geldi. 14 Haziran 2019 Cuma günü namaz vakitlerini araştıran Müslümanlar haberimizden il il ezan saatlerine ulaşabilir. Milyonlarca vatandaş bugün camileri doldurup, taşıracak.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA 2019?

İstanbul'da cuma ezanı saat 13:11'de okunacak. Cuma namazı, bu hafta da yurt genelinde ve İslam aleminde camilerde cemaatle birlikte kılınacak. İşte il il cuma namazı vakitleri;

CUMA NAMAZI VAKİTLERİ NEDİR?

İstanbul: 13:11

Ankara: 12:55

İzmir: 13:18

Bursa: 13:10

Edirne: 13:20

Eskişehir: 13:05

Samsun: 12:41

Trabzon: 12:28

Hakkari: 12:12

Van: 12:13

Diyarbakır: 12:26

Tunceli: 12:28

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

İşte Cuma namazı kılınışı;

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.



Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.



Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.



İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.