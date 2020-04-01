Cuma Pazarı’na Korona virüs önlemi

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında Kayabey Mahallesi'nde kurulan Cuma Pazarı, 2. Sakarya Mahallesi'nde Perşembe Pazarı'nın bulunduğu alana kurulacak. Vatandaşların sağlığı açısından alınan karar gereği salgın son buluna kadar uygulama devam edecek.

Karesi Belediyesi denetiminde her Cuma günü Kayabey Mahallesi'nde Sokak aralarına kurulan semt pazarının 2. Sakarya Mahallesi'nde belediye tarafından düzenlenen pazaryerine kurulmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge doğrultusunda alınan kararla, pazaryeri virüs salgını son buluna kadar yeni yerinde hizmet verecek.

Karesi zabıtasından sıkı denetim

Genelge kapsamında Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de pazaryerleri başta olmak üzere, işyerindeki denetleme çalışmalarını da sürdürüyor. Semt pazaryerlerinde giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmiyor. Sosyete pazarları başta olmak üzere giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi eşyaların satıldığı pazarlar, geçici süreliğine kapatıldı. Pazar tezgahları arasında en az 3 metre mesafe bulunması sağlanıyor.

Temel gıda ve temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, yoğunluktan dolayı virüsün bulaşma hızını engellemek amacıyla valilik ve kaymakamlıklarca belediyeler ile işbirliği içinde, vatandaşların temel gıda ve temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazaryerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanıyor.

Pazaryerleri saat 19.00'da kapanıyor

Pazar ve satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi ve satışının yapılması sağlanıyor. Ayrıca pazar ve satış yerleri en geç saat 19.00'a kadar faaliyetini yürütmesi konunda Karesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından da çalışmalar yürütülüyor.

Pazaryerleri dezenfekte ediliyor

Yine pazaryerine 65 yaş üstü gelen vatandaşlarımız ise ekipler tarafından uyarılarak evlerine gitmeleri sağlanıyor. Bunun yanında Karesi Belediyesi tarafından semt pazarlarına el dezenfektan desteği sunularak seyyar dezenfektanlar konuluyor. Pazaryerleri kurulum öncesi ve sonrasında Temizlik İşleri ekipleri tarafından sıkı bir şekilde dezenfekte ediliyor.

Kaynak: İHA