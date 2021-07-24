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Cumartesi noterler açık mı? 24 Temmuz 2021 Cumartesi noterler çalışıyor mu? Hafta sonu noterler açık mı?

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından noterlerin durumu merak konusu oldu. Peki Cumartesi noterler açık mı? 24 Temmuz 2021 Cumartesi noterler çalışıyor mu? İşte detaylar...

Cumartesi noterler açık mı? 24 Temmuz 2021 Cumartesi noterler çalışıyor mu? Hafta sonu noterler açık mı?

2021 Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından çok sayıda belge işlemlerinin yapıldığı noterlerde işleri bulunan vatandaşlar 24 Temmuz 2021 Cumartesi gününde noterlerin çalışıp çalışmadığını internet arama motorlarında araştırmaya başladılar. Bizler de sizler için Cumartesi noterler açık mı? 24 Temmuz 2021 Cumartesi noterler çalışıyor mu? sorularına yanıt aradık. İşte detaylar... 

Cumartesi noterler açık mı? 24 Temmuz 2021 Cumartesi noterler çalışıyor mu? Hafta sonu noterler açık mı?

CUMARTESİ NOTERLER AÇIK MI? 24 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Cumartesi ve pazar günleri noterler hizmet vermemektedir. Yani 24 Temmuz 2021 Cumartesi gününde noterler çalışmamaktadır. Geçtiğimiz aylarda Nöbetçi noter uygulaması ile cumartesi ve pazar günleri belirlenen nöbetçi noterler vatandaşlara hizmet veriyordu, ancak bu uygulamaya ara verildi.

Cumartesi noterler açık mı? 24 Temmuz 2021 Cumartesi noterler çalışıyor mu? Hafta sonu noterler açık mı?

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Noterler hafta içi saat 09.00'da açılmaktadır ve saat 17.00'de kapanmaktadır. Noterler saat 12.00 ile 13.00 arasında mola vermektedirler. Bunun yanında bazı  noterlerin mola verme saatleri 12.30-13.30 olarak da değişebilmektedir.

Cumartesi noterler açık mı? 24 Temmuz 2021 Cumartesi noterler çalışıyor mu? Hafta sonu noterler açık mı?

NOTERLERDE YAPILAN İŞLEMLER

Evlenme sözleşmesi

Gayrimenkul satış vaadi sözleşme

Zilyetlik devri sözleşmesi

Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi

Şirket sözleşmesi

İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi

Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi

Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507)

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511)

Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi

Kira sözleşmesi

Menkul mallarda hibe sözleşmesi

Taksim ve ifraz sözleşmesi

Evlat edinme sözleşmesi

Temlik

Taahhütname

Kefaletname

Vasiyetname

Vakıf senedi

Aile vakfı senedi

Tanıma senedi

Muvafakatname

Sulhname

Yeddiemin senedi

Rehin senedi

Borç senedi

Fesihname,

İbraname

Beyanname

Şahadetname

Piyango Kur’a ve toplantı tutanağı

Emanetleri saklama tutanağı

İfade tutanağı

Tespit tutanağı

Vekaletname

Defter onaylanması

Çevirme

Örnek çıkartma

İmza sirküleri

Protesto işleri

İhbar ihtarname işleri ve tebliği

Tescil işlemleri

Tayfun Altuntaş
Editör
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