Cumartesi noterler açık mı? 24 Temmuz 2021 Cumartesi noterler çalışıyor mu? Hafta sonu noterler açık mı?
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından noterlerin durumu merak konusu oldu. Peki Cumartesi noterler açık mı? 24 Temmuz 2021 Cumartesi noterler çalışıyor mu? İşte detaylar...
2021 Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından çok sayıda belge işlemlerinin yapıldığı noterlerde işleri bulunan vatandaşlar 24 Temmuz 2021 Cumartesi gününde noterlerin çalışıp çalışmadığını internet arama motorlarında araştırmaya başladılar. Bizler de sizler için Cumartesi noterler açık mı? 24 Temmuz 2021 Cumartesi noterler çalışıyor mu? sorularına yanıt aradık. İşte detaylar...
CUMARTESİ NOTERLER AÇIK MI? 24 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?
Cumartesi ve pazar günleri noterler hizmet vermemektedir. Yani 24 Temmuz 2021 Cumartesi gününde noterler çalışmamaktadır. Geçtiğimiz aylarda Nöbetçi noter uygulaması ile cumartesi ve pazar günleri belirlenen nöbetçi noterler vatandaşlara hizmet veriyordu, ancak bu uygulamaya ara verildi.
NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
Noterler hafta içi saat 09.00'da açılmaktadır ve saat 17.00'de kapanmaktadır. Noterler saat 12.00 ile 13.00 arasında mola vermektedirler. Bunun yanında bazı noterlerin mola verme saatleri 12.30-13.30 olarak da değişebilmektedir.
NOTERLERDE YAPILAN İŞLEMLER
Evlenme sözleşmesi
Gayrimenkul satış vaadi sözleşme
Zilyetlik devri sözleşmesi
Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi
Şirket sözleşmesi
İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi
Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi
Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507)
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511)
Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi
Kira sözleşmesi
Menkul mallarda hibe sözleşmesi
Taksim ve ifraz sözleşmesi
Evlat edinme sözleşmesi
Temlik
Taahhütname
Kefaletname
Vasiyetname
Vakıf senedi
Aile vakfı senedi
Tanıma senedi
Muvafakatname
Sulhname
Yeddiemin senedi
Rehin senedi
Borç senedi
Fesihname,
İbraname
Beyanname
Şahadetname
Piyango Kur’a ve toplantı tutanağı
Emanetleri saklama tutanağı
İfade tutanağı
Tespit tutanağı
Vekaletname
Defter onaylanması
Çevirme
Örnek çıkartma
İmza sirküleri
Protesto işleri
İhbar ihtarname işleri ve tebliği
Tescil işlemleri