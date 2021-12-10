Cumartesi şenlik var! Şarkılar Bizi Söyler'de 'Roman Gecesi' yapıldığını duyan seyirciler aynı soruyu sordu! Tepki gösterdiler!
Her hafta cumartesi günleri Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta Roman Gecesi yapılıyor ve şahane isimler konuk oluyor...
Fantezi müziğin iki güçlü kadın ve erkek vokali ile klarnetin ustası, bir yanda Sibel Can ve Hakan Altun diğer yanda Hüsnü Şenlendirici...
Şarkılar Bizi Söyler 28. Bölüm tanıtım fragmanı yayınlanması izleyicinin dikkatini çekti. Kanal D ekranlarının en sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde Roman Gecesi yaşanacak.
ŞAHANE KONUKLAR
Bu bölümün konukları Güllü, Balık Ayhan, Tarık Mengüç, Harem Grubu, Ümmiye, Cem Bergamalı ve Sinan Zorbey oluyor.
Fragmanı izleyen seyirciler şimdiden heyecanlanırken Kibariye ve Kobra Murat'ın olmaması çoğu kişinin moralini bozdu.