Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi. Peki Cumartesi yasak var mı? | İstanbul'da hafta sonu yasak var mı? İşte ayrıntılar...

CUMARTESİ YASAK VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen, ‘kademeli normalleşme’ kararlarını açıkladı.

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek. İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YASAK VAR MI?

İstanbul, Türkiye koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

MAVİ: DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ

SARI: ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ

TURUNCU: YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ

KIRMIZI: ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Bingöl

Muş

Siirt

Diyarbakır

Bingöl

Şırnak

Hakkari

Mardin

Şanlıurfa

Iğdır

Ağrı

Van

Batman

Uşak

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa

Manisa

Aydın

Denizli

Ayfonkarahisar

Isparta

Ankara

Eskişehirspor

Bartın

Karabük

Çankırı

Çorum

Kırşehir

Nevşehir

Yozgat

Adana

Hatay

Kahramanmaraş

Gaziantep

Sivas

Malatya

Erzincan

Tunceli

Elazığ

Bayburt

Erzurum

Kars

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Artvin

Ardahan

Kayseri

Niğde

Mersin

Karaman

Antalya

Muğla

İzmir

Kütahya

Bilecik

Zonguldak

Düzce

Bolu

Kocaeli

İstanbul

Yalova

Tekirdağ

Kırklareli

Çanakkale

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne

Balıkesir

Sakarya

Burdur

Konya

Aksaray

Osmaniye

Adıyaman

Rize

Trabzon

Gümüşhane

Giresun

Ordu

Tokat

Amasya

Samsun

Sinop