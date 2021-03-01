Cumartesi yasak var mı? | İstanbul'da hafta sonu yasak var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi. Peki Cumartesi yasak var mı? | İstanbul'da hafta sonu yasak var mı? Detaylar haberimizde...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi. Peki Cumartesi yasak var mı? | İstanbul'da hafta sonu yasak var mı? İşte ayrıntılar...
CUMARTESİ YASAK VAR MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen, ‘kademeli normalleşme’ kararlarını açıkladı.
Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek. İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak.
İSTANBUL'DA HAFTA SONU YASAK VAR MI?
İstanbul, Türkiye koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
MAVİ: DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ
SARI: ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ
TURUNCU: YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ
KIRMIZI: ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Bingöl
Muş
Siirt
Diyarbakır
Bingöl
Şırnak
Hakkari
Mardin
Şanlıurfa
Iğdır
Ağrı
Van
Batman
Uşak
ORTA RİSKLİ İLLER
Bursa
Manisa
Aydın
Denizli
Ayfonkarahisar
Isparta
Ankara
Eskişehirspor
Bartın
Karabük
Çankırı
Çorum
Kırşehir
Nevşehir
Yozgat
Adana
Hatay
Kahramanmaraş
Gaziantep
Sivas
Malatya
Erzincan
Tunceli
Elazığ
Bayburt
Erzurum
Kars
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Artvin
Ardahan
Kayseri
Niğde
Mersin
Karaman
Antalya
Muğla
İzmir
Kütahya
Bilecik
Zonguldak
Düzce
Bolu
Kocaeli
İstanbul
Yalova
Tekirdağ
Kırklareli
Çanakkale
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne
Balıkesir
Sakarya
Burdur
Konya
Aksaray
Osmaniye
Adıyaman
Rize
Trabzon
Gümüşhane
Giresun
Ordu
Tokat
Amasya
Samsun
Sinop