Cumartesi yasak var mı İzmir? Hafta sonu İzmir sokağa çıkma yasağı 3-4 Nisan

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alaan yeni tip koronavirüs salgınında, aşılamanın yaygınlaşmasıyla birlikte 1 Mart'ta başlayan kademeli normalleşme, beraberinde tedbirsizlik ve rehaveti getirince vaka saylarında yükseliş yaşandı. Sağlık Bakanlığınca açıklanan risk haritasında 58 ilin 'çok yüksek risk' kategorisindeki kırmızı renge bürünmesi üzerine, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlama kararlarını kamuoyu ile paylaştı.

CUMARTESİ YASAK VAR MI İZMİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında ramazan ayı boyunca yurt genelinde, hafta sonları sokağa çıkma yasağının uygulanacağını kaydetti. Aynı zamanda kırmızı kategoride bulunan kentlerde de yalnızca pazar günleri uygulanan kısıtlamanın cumartesi günlerini de kapsayacağını belirten Erdoğan, kademeli normalleşmeye geçilmeden önceki kısıtlamalara devam edileceğini belirtti. Bu kapsamda cuma günleri 21.00'de başlayan kısıtlama, pazartesi sabahı 05.00'te sona erecek.

HAFTA SONU İZMİR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 3 - 4 NİSAN

İçişleri Bakanlığınca yayımlanarak 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.





Haftasonlarında ise çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayarak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı son oransal vaka haritasında İzmir de çok yüksek riskli iller kategorisinde bulunduğundan İzmir'de 3 - 4 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İzmir'de, 2 Nisan Cuma günü saat 21.00'de başlayacak olan yasak, 4 Nisan Pazartesi günü 05.00'e dek devam edecek.