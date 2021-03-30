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  3. Cumartesi yasak var mı İzmir? Hafta sonu İzmir sokağa çıkma yasağı 3-4 Nisan

Cumartesi yasak var mı İzmir? Hafta sonu İzmir sokağa çıkma yasağı 3-4 Nisan

Koronavirüs salgınında geçilen kademeli normalleşme ile birlikte vaka sayılarındaki yükselişin ardından koronavirüs risk haritası güncellendi. Bu kapsamda kırmızı kategoriye geçen İzmir'de hafta sonu yasakları merak konusu haline geldi. Peki Cumartesi yasak var mı İzmir? Hafta sonu İzmir sokağa çıkma yasağı 3-4 Nisan

Cumartesi yasak var mı İzmir? Hafta sonu İzmir sokağa çıkma yasağı 3-4 Nisan

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alaan yeni tip koronavirüs salgınında, aşılamanın yaygınlaşmasıyla birlikte 1 Mart'ta başlayan kademeli normalleşme, beraberinde tedbirsizlik ve rehaveti getirince vaka saylarında yükseliş yaşandı. Sağlık Bakanlığınca açıklanan risk haritasında 58 ilin 'çok yüksek risk' kategorisindeki kırmızı renge bürünmesi üzerine, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlama kararlarını kamuoyu ile paylaştı. 

CUMARTESİ YASAK VAR MI İZMİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında ramazan ayı boyunca yurt genelinde, hafta sonları sokağa çıkma yasağının uygulanacağını kaydetti. Aynı zamanda kırmızı kategoride bulunan kentlerde de yalnızca pazar günleri uygulanan kısıtlamanın cumartesi günlerini de kapsayacağını belirten Erdoğan, kademeli normalleşmeye geçilmeden önceki kısıtlamalara devam edileceğini belirtti. Bu kapsamda cuma günleri 21.00'de başlayan kısıtlama, pazartesi sabahı 05.00'te sona erecek.

Cumartesi yasak var mı İzmir? Hafta sonu İzmir sokağa çıkma yasağı 3-4 Nisan

HAFTA SONU İZMİR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 3 - 4 NİSAN

İçişleri Bakanlığınca yayımlanarak 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Cumartesi yasak var mı İzmir? Hafta sonu İzmir sokağa çıkma yasağı 3-4 Nisan
 
Haftasonlarında ise çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayarak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. 

Cumartesi yasak var mı İzmir? Hafta sonu İzmir sokağa çıkma yasağı 3-4 Nisan

Sağlık Bakanlığının paylaştığı son oransal vaka haritasında İzmir de çok yüksek riskli iller kategorisinde bulunduğundan İzmir'de 3 - 4 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 

Cumartesi yasak var mı İzmir? Hafta sonu İzmir sokağa çıkma yasağı 3-4 Nisan

İzmir'de, 2 Nisan Cuma günü saat 21.00'de başlayacak olan yasak, 4 Nisan Pazartesi günü 05.00'e dek devam edecek.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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