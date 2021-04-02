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Cumaya gitmek yasak mı? Camiye gitmek yasak mı?

İslam alemi için farz kılınan Cuma namazları, yeni tip koronavirüsün getirdiği pandemi sürecinde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cuma namazını cemaatle iç içe kılmak isteyen müminler Cumaya gitmek yasak mı? Camiye gitmek yasak mı? sorularını araştırıyor.

Cumaya gitmek yasak mı? Camiye gitmek yasak mı?

Tüm İslam alemi için farz kılınan 5 vakit namazın yanı sıra Cuma günleri de cemaatle birlikte namaz kılmak isteyen müminler için en çok araştırılan konuların başında geliyor. Koronavirüs salgınında vaka sayılarının yükselmesiyle yeni kısıtlama kararlarının gelmesi sonucu internet kullanıcıları arama motorlarında, Cumaya gitmek yasak mı? Camiye gitmek yasak mı? konularını araştırıyor. İşte cevaplar...

CUMAYA GİTMEK YASAK MI? CAMİYE GİTMEK YASAK MI?

Cuma günleri camide namaz kılmak yasak değildir. Müminlere farz kılınan cuma namazı, cemaatle birlikte camide kılınabilir. Sokağa çıkma yasakları, Cuma akşamı 21.00'de başlayıp Pazartesi günü sabat 05.00'e dek devam etmekte olup cuma saatini kapsamaz. 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bugün camilerde cuma namazı kılınabileceği hatırlatmasında bulundu. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

"Yarın maske ve mesafe kuralına riayet ederek, araç kullanmadan, ikametimize en yakın olan camimizde kendi seccadelerimizle cuma namazlarımızı eda edeceğiz inşallah. Rabb'im hastalarımıza şifa versin, yaşanmakta olan salgın hastalıktan tüm insanlığı korusun."

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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