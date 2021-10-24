Cumbadak ne demek, TDK'ya göre Cumbadak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cumbadak ne demek? Cumbadak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cumbadak kelimesi. Peki cumbadak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cumbadak nedir, cumbadak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CUMBADAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cumbadak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cumbadak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ses çıkararak



CUMBADAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Cumbadak denize düştü.

