Cumhur İttifakı adayı Dülgeroğlu: " Finike’de açık ara farkla kazanacağız"

MHP Finike Belediye Başkan adayı Nail Dülgeroğlu, adaylık sürecinde kendisine güvenerek Cumhur ittifakı adayı olarak belirlenmesinden dolayı, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile parti teşkilatlarına teşekkür etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike Belediye Başkan adayı Nail Dülgeroğlu, MHP Genel Merkezi'nin Ankara Arena'da yapılan aday tanıtım toplantısında, MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından Finike Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmıştı. Dülgeroğlu bugün de Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'daki Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhur ittifakı adayı olarak kamuoyuna duyuruldu.

Her iki tanıtım toplantısının ardından bir açıklama yapan Cumhur İttifakı Finike Belediye Başkan adayı Nail Dülgeroğlu "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsıma olan inançları ve güvenleri için bir kez daha teşekkür ediyor, tüm Finikeli hemşerilerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum." dedi

"Açık ara farkla kazanacağız"

31 Mart seçimlerinde açık ara farkla seçimi kazanarak kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini belirten Dülgeroğlu "Hemşerilerimizin yoğun talepleri karşısında MHP'den Cumhur ittifakı adayı oldum. Beş yıl önce bıraktığımız yerden, 30 yıl önce ilk gün başladığımız gibi aynı azim ve kararlılık ile hemşerilerimize hizmet edeceğiz. İlçemizin sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını çok iyi biliyoruz. 25 yıllık tecrübemiz bu konuda bizim referansımızdır. İşçi, memur, esnaf, köylü tüm hemşerilerimizle el ele, yürek yüreğe çalışacak, birlik ve beraberlik içerisinde el birliği ile ilçemizi hak ettiği mutlu, huzurlu, çağdaş ve yaşanabilir konuma getireceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden, ayrımcılık yapmadan herkesi kucaklayarak, Finike'miz için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA