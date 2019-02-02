Cumhur İttifakı adayı Güneş’in tanıtım toplantısına yoğun ilgi

Ak Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın Ortaca adayı Av. Recep Güneş, düzenlenen programla tanıtıldı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken "Ortaca Ehline Emanet" sloganıyla Ortaca Spor Salonu'nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında, Ortaca Belediye Başkanı adayı Av. Recep Güneş, Cumhur İttifakı'nın karşına çıkacak zorlukları aşacak gücü olduğunu ifade etti.

Cumhur İttifakı Ortaca Belediye Başkanı adayı Av. Recep Güneş, konuşmasında, Ortaca'ya gönül ve hizmet borcu olduğunu söyledi.

Ortaca'yı benimsemiş oldukları üretken belediyeciliğin misyon, vizyon ve hedefleriyle tanıştıracaklarını aktaran Güneş; "Allah nasip ederse 31 Mart akşamı Ortacalıların şehri emini olacağım. Gönül belediyeciliği yapacağız. Hedefimiz Ortacamızı çağdaş, yaşanabilir ve sürdürülebilir kent vizyonuna ulaştırmak. Üreteceğiz, büyüteceğiz ve geliştireceğiz. Ayrım yapmaksızın herkesi kucaklayacağız." diye konuştu.

- "1 Nisan sabahı Ortaca'ya güneş doğacak"

Belediyecilik anlayışlarında tevazu ve hoşgörünün hiçbir zaman eksik olmayacağını belirten Güneş; "Belediyeler sadece imar, su, kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı hizmetlerini veren müesseseler değildir. Belediyecilik umut, uzlaşma, uygarlık, ufuk ve kardeşlik demektir. Belediyecilik açı doyuran, çıplağı giydiren, üşüyeni ısıtan, darda kalanı sarıp sarmalayan bir uğraştır. Sabırla, akılla, sağduyuyla, samimiyetle yöneteceğiz. Ortaca'mızın kaybedecek zamanı kalmadı. Cennet Ortaca'mız zamanın gerisinde kaldı. Buradan Ortaca'mızın hak ettiği hizmetleri alacağının sözünü veriyorum. Kalbimiz Ortaca için çarpıyor. Belediyecilik bizim işimiz, farkımız belediyeyi kazandığımız ilk günde belli olacaktır. Hemşerilerimizin içi rahat olsun Allah'ın izniyle 1 Nisan sabahı Ortaca'ya güneş doğacak." dedi.

Güneş, hazırladıkları projeleri ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA