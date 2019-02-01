Cumhur İttifakı adayları Yeni ve Sözlü omuz omuza

Cumhur İttifakı'nda AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan Adayı Avukat Fikret Yeni ve MHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Hüseyin Sözlü, Sarıhamzalı Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi, önemli mesajlar verdiler.

AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Avukat Fikret Yeni, Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de kılınan cuma namazı sonrasında, beraberinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Hüseyin Sözlü, AK Parti Milletvekili Tamer Dağlı ve belediye meclis üyesi aday adayları ile Zülfü Karataş'ın organize ettiği Mevlidi Şerife katıldı.

Yeni, burada yaptığı konuşmada, ülke olarak önemli bir sürece girdiklerini belirterek, "Ülkemize karşı oynanan oyunlara Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, şer ittifakının şerrini bozmak için ortaya koymuş olduğu birlik ve beraberlik iradesine, hemşerilerimizin ve Sarıhamzalı Mahallesi sakinlerimizin hassasiyet göstereceklerine inanıyorum" dedi.

Seyhan'da yaşayan hemşerilerinin desteğiyle, Sözlü ile birlikte Belediye Başkanı seçilmeleri halinde yapılması gereken hizmetlerin en iyisinin yapılacağı sözü veren Yeni, "Büyükşehir Belediyemiz ile omuz omuza verip gerçekleştireceğimiz hizmetler, düşünülmesi dahi güzel yatırımlardır" ifadelerini kullandı.

250 yataklı hastane müjdesi

Avukat Fikret Yeni, partisinin Adana Milletvekili Tamer Dağlı'nın desteğiyle Sarıhamzalı Mahallesi'nde yapımı planlanan 250 yataklı devlet hastanesinin temelinin de 1 ay içinde atılacağı müjdesi verdi.

Hastanenin yapımı konusundaki ihale sürecinin tamamlandığı bilgisi veren Fikret Yeni, "400 bin kişiye hizmet verecek bu hastanemizin açılışını da inşallah beraber yapacağız" diye konuştu.

'Cumhurbaşkanımız, 16 yıllık AK Parti iktidarında tüm ülkemizde olduğu gibi Adana'ya da hizmet ediyor" diyen Yeni, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Bu hizmetler, inşallah sizlerin de desteğiyle seçilmemiz halinde katlanarak artacak. Şer ittifakına karşı birlik ve beraberliğimizi ortaya koyan Cumhur İttifakı'nda, inşallah tüm belediye başkanlıklarını sizlerin de desteğiyle alacağız. Büyükşehir Belediyesi ile el ele verip yaşanılabilir mekânları beraber oluşturacağız. Sizlerin vermiş olduğu ve vereceği desteğe teşekkür ederim.'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Hüseyin Sözlü de, Sarıhamzalı Mahallesi sakinlerinin desteğini isteyerek, şer ittifakına karşı uyarıda bulundu.

Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta da CHP, İYİ Parti ve HDP'nin oluşturduğu şer ittifakı olduğunu vurgulayan Başkan Sözlü, "Seyhan'da Sayın Fikret Yeni'ye, Büyükşehirde de bize destek verin. Sayın Cumhurbaşkanımız da Adana'yı çok istiyor. Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle Adana'nın köklü problemlerini Allah'ın izniyle çözeceğiz" dedi.

Milletvekili Dağlı:" Gönülden üreten bir belediyeciliği Adana'da oluşturacağız"

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı ise, yerel seçimlerde bir tarafta "Üreten belediyecilik" diyen MHP, diğer tarafta da "Gönül belediyeciliği" diyen AK Parti'nin, Cumhur İttifakı oluşturduğunu anımsattı.

Gönülden üreten bir belediyeciliği Adana oluşturacaklarının belirten Dağlı, "Sayın Sözlü'yü Büyükşehirde, bir önceki dönem partimizin Adana İl Başkanı Sayın Fikret Yeni de Seyhan'da Belediye Başkanı Adayı olarak karşınıza çıktı. Cumhur ittifakında millet var, 15 Temmuz ruhu var, birlik ve beraberlik var. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın." Dedi.

Kaynak: İHA