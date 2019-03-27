Cumhur İttifakı adaylarına Şehzadeler’de büyük ilgi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik ile birlikte Şehzadeler ilçesinde şehir turu attı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği adaylar, Bitlisliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne de ziyarette bulundu.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün ile Cumhur İttifakı AK Parti Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Ergün ve Başkan Çelik'e programda MHP MYK Üyesi Gülay Özcan, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, MHP Kadın Kolları Başkanı Neşe Töz, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Ali Çipiloğlu eşlik etti.

Şehir turu attılar

Başkan Ergün ve Başkan Çelik Şehzadeler ilçesindeki programa parti teşkilatlarını oluşturduğu konvoy eşliğinde şehir turuyla başladı. İlk olarak Manisa Fuar alanı önünde toplanan partililer ile bir araya gelen Cumhur İttifakı adayları Cengiz Ergün ve Ömer Faruk Çelik, daha sonra seçim otobüsüne binerek Manisa sokaklarında şehir turu attı. Şehir turuna Halil Erdoğan Caddesinden başlayan adaylar, daha sonra Cumhuriyet Caddesi, 8 Eylül Caddesi boyunca esnaf ve vatandaşları selamlayarak destek istedi. Daha sonra Kumludere Caddesi üzerinden Karaköy'e geçen adaylar, İzmir Caddesi ve Murat Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Kömürcüler sitesi ile halıcılar sitesini de ziyaret eden Başkan Ergün ve Başkan Çelik, esnaflara hazırlanacak olan imar planı hakkında bilgiler aktardı.

Bitlisliler Derneğini ziyaret ettiler

Cumhur İttifakı adayları şehir turunda Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nde çay molası verdi. Dernek Başkanı Cevdet Çiçek ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Başkan Ergün ve Başkan Çelik, dernek üyeleriyle sohbet etti. Gerçekleştirdikleri ziyaret nedeniyle Başkan Ergün ve Başkan Çelik'e teşekkür eden Dernek Başkanı Cevdet Çiçek, "Cengiz başkan ve Ömer başkanın yaptığı bir sürü proje var. Allah hepsinden razı olsun. Büyük hizmet yaptılar. Manisa bu sonuca varırsa 7 milletvekili ile Manisa'ya hizmet yağacaktır. Bizler de elimizden gelen desteği cumhur ittifakına vereceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortak adayı olduğunu söyleyen Ömer Faruk Çelik ise, "Bizim hizmetlerimiz olduğu gibi Büyükşehir Belediye başkanımızın da hizmetleri olacaktır. Hatta bizim hizmetlerimizde Büyükşehir Belediye Başkanımız kale gibi arkamızda olacaktır" diye konuştu.

Başkan Ergün ise yaptığı konuşmada, "Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. 10 seneyi geride bıraktık. Bugüne kadar elimizden gelen gayreti sarf ettik. Alanımız çok büyüdü. İlk bir buçuk yılı yapılanma süreci ile geçirdik. 17 ilçe 1088 mahalle bizden hizmet bekliyor. Geçmişi konuşmaya gerek yok. Önemli olan yarın ve geçmişten dersleri çıkarabilmek. Bir gönül birlikteliği oluştu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Hem ilçe belediyesi, hem büyükşehir hem 7 milletvekili hem de 3 bakanımızla Manisa'ya çok daha güzel hizmetler kazandıracağız. El birliği ve gönül birlikteliği ile çok güzel hizmetler yapacağız" dedi.

"İlk işimiz imar"

İmar planına değinen Başkan Ergün, yaklaşık bir buçuk sene önce kurum görüşlerinin alınmaya başladığını belirterek, "DSİ'den onay alabilmek için protokol imzaladık. Sulama kanallarının ıslah ve deplaselerini yapma taahhüdünü verdik. DSİ ayağı tamamlandı. Ardından tarıma gidiyor. Tarım, ekilebilir alanlar, zeytinlik alanlar gibi yerleri inceliyor. Manisa'da imar çevre yoluna kadar olan kısımda gelecek. Ondan sonrası zaten tarım arazisi, ekilebilir alan. İmar artık Tarım Bakanımızın imzasına kaldı. Bunu çözecek olan cumhur ittifakı. Tarım Bakanımız Manisalı Bekir Pakdemirli. Daha çizimlerine geçilmedi. Bakan imzalayacak sizler çağıracağız görüşeceğiz. Her şeyi enine boyuna düşünelim. Gelinen noktada bu birliktelik oluştu. Gönül isterdi ki 2014 te imar planını yapabilseydik ama nasip bugüneymiş. İlk işimiz imar. Manisa'da 40 senedir yapılmayan imarı çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kuşlubahçe Mahallesine ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik daha sonra Kuşlubahçe'ye ziyarette bulundu. Mahalle Muhtarı Ramazan Vardar ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Cumhur İttifakı adayları, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Ergün, programda vatandaşların imar planı ile ilgili sorularını yanıtladı.

Kaynak: İHA