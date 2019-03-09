Cumhur İttifakı Dalaman seçim bürosu açıldı

Dalaman'da, Cumhur İttifakı seçim bürosu açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Belediye Başkan Adayı Muhammet Karakuş, Cumhur İttifakı kapsamında Ak Parti ve MHP ilçe teşkilatlarının tek vücut olarak 31 Mart'ı beklediğini söyledi.

Bu birlikteliğin devam ettiği sürece 31 Mart akşamı kazanılacak zaferden kuşku duymadıklarını dile getiren Karakuş; "Dalaman'ı Ak Belediyecilik ile buluşturacağız. Dalaman'a efendi değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Yapacaklarımızın örneği Seydikemer, Kavaklıdere ve Köyceğiz'de var." diye konuştu.

Dalaman için çok önemli projeler hazırladıklarını anlatan Karakuş; "Dalaman iyi yönetilmediği için yatırımlar doğru gitmediği için geri kaldık. Arkamızda sayın Milletvekillerim ve il başkanım var. Ankara'dan rahatlıkla yatırım alacağız. Dalaman halkı bizim arkamızda durduğu sürece Dalaman'a yapamayacağımız yatırım yok." dedi.

Kaynak: İHA