Cumhur İttifakı istişare yemeğinde bir araya geldi

Eskişehir'de AK Parti ve MHP'nin il ve ilçe teşkilatları, düzenlenen istişare yemeğinde bir araya geldi.

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın davetiyle özel bir restoranda düzenlenen organizasyona AK Parti milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Emine Nur Günay, Harun Karacan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Cumhur İttifakı'nın il ve ilçe başkan adayları ile iki parti teşkilatının önde gelen isimleri katıldı.

Düzenlenen organizasyon ile ilgili görüşlerini paylaşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, "Birliktelik içinde, gayet güzel çalışıyoruz. Biz seçim kampanyası faaliyetlerini genel olarak biraz abartmaya başlamıştık. Cumhurbaşkanımızın, bizim geçen seçimlerde de yaptığımız gibi bu seçimlerde çevre kirliliğine zemin hazırlayacak düzenlemelerin yapılmayacağını açıklaması çok yerinde oldu. Bugünün şartlarında milletle bir araya gelmenin tek yolu meydanlarda karlı, yağmurlu havada buluşmak değil. Vatandaşlarımız; televizyonlarda, sosyal medyada adayları bol bol görüyor. Ben seçim döneminin de bu teknolojik unsurları da kullanarak bize yakışan bir üslup ve tempoda sürmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Tepede de anlaştık, tabanda da anlaştık"

Eskişehir'de, Cumhur İttifakını istişare yemeği düzenleyerek bir araya getiren MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ise Türkiye için hayırlı çalışmalar yapmak için bir arada olduklarını dile getirerek, "Eskişehir için Türkiye için ne hayırlısı ise onu yapmak için buradayız. Davetlilerimize buraya geldikleri için teşekkür ediyoruz. Bizim Cumhur İttifakı'nda doku uyuşmazlığımız zaten yok. Tepede de anlaştık, tabanda da anlaştık" dedi.

Kaynak: İHA