Cumhur İttifakı Mitingi nedeniyle Avrasya Tüneli ve bazı yollar trafiğe kapatıldı
İSTANBUL Yenikapı'da bugün yapılacak Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi" nedeniyle Avrasya Tüneli ve bazı yollar sabah saat 06.00'dan itibaren...
İSTANBUL Yenikapı'da bugün yapılacak Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi" nedeniyle Avrasya Tüneli ve bazı yollar sabah saat 06.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatıldı.Tünelin girişine belediye işçileri duba koyarak kapatırken, tüneli kullanarak karşıya geçmek isteyen sürücüler ise başka güzergahlara yönlendirildi. Yenikapı'daki miting nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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