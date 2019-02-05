Cumhur İttifakı Selendi’de de iddialı

Cumhur İttifakının MHP'li Selendi Belediye Başkan adayı Nurullah Savaş, Selendi AK Parti Teşkilatını ziyaret etti. Parti önünde gerçekleşen ziyarete yoğun ilgi olurken MHP ve AK Parti'li milletvekilleri de buluşmada yer aldı.

AK Parti Selendi İlçe teşkilatında bir araya gelen iki partinin buluşmasında AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, oda başkanları, muhtarlar ile her iki partiye de gönül veren çok sayıda partili katıldı. Selendi Belediye Başkan adayı Nurullah Savaş'ın ve AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar'ın birbirlerine çiçek vermesiyle başlayan buluşmada bir konuşma yapan AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar, "AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı adeta alaşağı etmek için türlü türlü tuzaklar ve hainlikler yapmışlardır. En sonunda milletimize karşı darbe yapma cüretini dahi göstermişlerdir. Yaşanan bütün bu hadiselerde AK Parti milletimizin menfaatlerinden zerre ayrılmamış, daima milletimizin ortak aklındaki büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti düşüncesi için çaba sarf etmiştir. Daha güçlü bir Türkiye için Cumhur İttifakının güçlü birlikteliği ile yolumuza devam etmekteyiz. AK Parti'li olarak Cumhur İttifakının gayesini çok iyi bilmekteyiz ve bu gayeyi asla şahsi çıkarlara, ihtiraslara yem etmeyeceğiz. Cumhur İttifakının asıl gayesi milletimizin istikbal ve istiklalini temin etmektir. Seçimler bu asıl gaye için bir vasıtadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan teşkilatlarımızın bütün gücü ile Cumhur İttifakının başarısı için gayret etmesi gerektiğini her fırsatta bizlere net bir şekilde söylemiştir. Bizler de AK Parti Selendi İlçe teşkilatı olarak Cumhur İttifakının başarısı için elimizden geleni yapacağız ve milletimizin bekası için yorulmadan mücadele etmeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın ruhuna herkes uymalıdır. Cumhur ittifakının ruhunda şahsi menfaatler için milletimizi yanıltmak, aldatmak asla yoktur. Bütün teşkilatımızla birlikte gece gündüz çalışacağız ve seçim sabahı da sandıkların başında olacak, Cumhur İttifakının başarısı için sandıklara hakim olacağız." dedi.

"Bu memlekete hizmet etmek namus borcudur"

Selendi'nin Cumhur İttifak adayı MHP'li Nurullah Savaş ise konuşmasında şunları söyledi: "2009 yılında çıktığımız bu görevi alnımızın akıyla götürdük. Genel Başkanımızın talimatıyla istifa edip Milletvekili adayı oldum, ancak bu bize nasip olmadı belediye başkan adaylığı tekrar görev şahsıma verildi. "Kaçtı" dediler "Yarıda bırakıp gitti" dediler "Hizmeti engelliyor" diyorlar. Hizmeti engelleyen en adi insandır. Ben bu memleketin ekmeğini yiyorum bu memlekete hizmet etmek bizim namus borcumuzdur. Yarıda kalan hizmetlerimiz var. Milletvekillerimiz ile birlikte daha iyisini ve daha güzelini yapma gayretinde olacağız." dedi.

"Milletimiz büyük bir güç olduğunu bir kez daha gösterecek"

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, "Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ile MHP ele ele, gönül gönüle hep birlikte 31 Mart yerel seçimlerinde gönül bağı kurarak birliktelikle başarılı olacaktır" derken MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise, "Cumhur ittifakı Manisa ve tüm İlçelerde 31 Mart akşamı başarılı bir şekilde sandıkları patlatarak çıkacaktır." dedi. AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen de konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Selendi'de hizmetlerimiz saymakla bitmez. Eksiklerimiz kalmıştır. Bunları tamamlamak için bizler milletvekili olarak, Nurullah Savaş da yerelde belediye başkanı olarak hizmetlere devam edeceğiz. Kimse merak etmesin 31 Mart akşamı tüm Türkiye'de ve Manisa'da Cumhur İttifakının gücü bir kez daha görülecek. Bunun için tüm hemşehrilerim gece gündüz demeden kapı kapı dolaşarak yine Selendi olarak başarılı olacağının ışığı burada gördüm. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin arkasında büyük bir güç olduğunu gösterecekler."

Kaynak: İHA