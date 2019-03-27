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  3. Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Yılmaz taksi şoförü oldu, projelerini anlattı

Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Yılmaz taksi şoförü oldu, projelerini anlattı

Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz Yıldırım sokaklarında taksi kullandı.

Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Yılmaz taksi şoförü oldu, projelerini anlattı

Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz Yıldırım sokaklarında taksi kullandı. Taksiye binen yolcuların Yıldırım ile ilgili sorularını cevaplayan Yılmaz, trafik ve imar sorunlarına değindi.

Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinin yaklaştığı şu günlerde Yıldırımı karış karış gezmeye devam ediyor. 1982 yılından beri Yıldırım'da ikamet eden ve ilçenin sorunlarını en iyi bilenlerden biri olan Oktay Yılmaz taksi ile Yıldırım'ın sokaklarında dolaştı.

"Merkezimizde insan var"

Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz bir yolcunun Yıldırımla ilgili sorusunu şu sözlerle cevapladı: "Yıldırımın sorunlarını biliyoruz, bunları çözmek için bu göreve talip olduk. Gönül belediyeciliğinin merkezinde bina değil insan var. Dolayısıyla önceliğimiz çocuklar, gençler ve muhtaçlar. Yıldırım'da Kentsel gelişim önemli; zamanla ve tüm tarafların uyumuyla binaları dönüştürme planı sürecek ancak tüm projelerimizin merkezinde insanı mutlu ve huzurlu kılmak var" diye konuştu.

"Yıldırım yeşile doyacak"

Göreve geldiğinde Yıldırımlı çocuklar için tüm mevcut parkları tematik çocuk parkına çevireceklerini belirten Yılmaz, "Çocuklarımız için dört mevsim oyun dünyalarını zenginleştirecek oyun evleri açacağız. Gençlerimize istihdam ve sosyal hayatlarını zenginleştirici kültür, sanat, eğitim, spor, teknoloji alanlarında kuracağımız atölyeler, etkinlik klasmanları ile ön açıcı projeler uygulayacağız. Muhtaç ve dezavantajlı tüm kesimlere yönelik sosyal yardım ve dayanışma noktasında gönül seferberliği başlatacağız. Bu dönem Yıldırım yeşile doyacak" ifadelerini kullandı.

İLÇEADAYALINAN OYOY ORANI2014 ALINAN OY2014 OY ORANI
GEBZEBURCU ÇETİNKAYA0%026.970%13.73
GÖLCÜKNİHAT YILDIZ0%05.573%6.12
KANDIRARAMAZAN ARSLAN0%01.263%4.11
KARAMÜRSELMEHMET ÖZALAY0%06.928%20.25
KÖRFEZRECEP SARIDOĞAN0%04.572%5.31
DERİNCEHALİL KAYIN0%02.459%2.95
BAŞİSKELEZAFER MUTLU0%010.963%23.19
ÇAYIROVAYUSUF AKSU0%011.227%18.70
DARICASELİM ÇETİNKAYA0%04.395%4.52
DİLOVASIERCAN DALKILIÇ0%0346%1.39
İZMİTAHMET ÖZEN0%08.441%4.04
KARTEPEİBRAHİM BIYIKLI0%03.628%5.70

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