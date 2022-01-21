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Cumhur İttifakı'na yeni üye: Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka katılacağı iddia edildi

AK Parti ve MHP, seçim yasasını hazırladı. Şubat ayında yasa tasarısı Meclis'e sunulacak. Diğer yandan bir partinin daha Cumhur İttifakı'na katılacağı iddia ediliyor. İddiaya konu olan parti ise Fatih Erbakan'ın genel başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi...

Cumhur İttifakı'na yeni üye: Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka katılacağı iddia edildi

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasının ihtimal dahilinde olduğu AK Parti kulislerinde konuşuluyor. Erbakan'ın "Eğer ileride bir ittifaka gitmek gerekirse Yeniden Refah Partisi’nin tercihi Cumhur İttifakı olacaktır" dediği iddia ediliyor.

SEÇİM YASASI ŞUBAT'A HAZIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın gerçekleştirdiği son toplantı ile AK Parti ve MHP, yeni seçim yasası üzerindeki görüşmelerini sonlandırdılar. 15 maddenin bulunduğu teklif en geç şubat ayının ortasına kadar Meclis gündemine getirilmesi düşünülüyor.

Cumhur İttifakı'na yeni üye: Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka katılacağı iddia edildi

SEÇİM BARAJI 7'YE DÜŞÜYOR

Teklifteki en önemli düzenleme ise yüzde 10'luk seçim barajının yüzde 7'ye düşmesi olacak. Seçim yasası ile AK Partili yetkililer, “Haziran'da seçim olacağı için teklif, şubatta gelecek. Çünkü ilgili yasanın seçim kararının alındığı tarihte yürürlükte olması gerekiyor” dedi.

Cumhur İttifakı'na yeni üye: Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka katılacağı iddia edildi

CUMHUR İTTİFAKI'NA YENİ ÜYE Mİ?

AK Parti kulislerinde Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Cumhuriyet'in ünlü yazarlarından Mustafa Balbay'ın köşesinde yazdığına göre,  Fatih Erbakan, AK Parti'ye "Eğer ileride bir ittifaka gitmek gerekirse Yeniden Refah Partisi’nin tercihi Cumhur İttifakı olacaktır" cevabı verdiğini aktarmıştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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