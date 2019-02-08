Cumhur İttifakından kurumlara ziyaret

Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, MHP İlçe Başkanı Yunus Özer ve ilçe yönetimi ile birlikte kurumlara ziyaret ederek çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaretlerinde kurumlarla istişarenin önemine değinen Cabbar Başkan, "Develimize hizmetlerin kaliteli ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da istişareli bir şekilde hareket edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA