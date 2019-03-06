Cumhur İttifakı’ndan Serdivan’da miting gibi program

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar ile birlikte Arabacıalanı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle miting havasında geçen kahve toplantısında; AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, AK Parti Kocaali İlçe Başkanı Ersan Demir, AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Dursun Ali Dal, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkan Vekili Yaşar Kara, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaali İlçe Başkanı Adnan Arar ve Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi adayları da hazır bulundu.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Serdivan'da 10 yıldır uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Cumhur İttifakı ülkemizde gerçekten çok önemli hizmetlere imza atacak. Biz bu birliktelik ile 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize umutla bakıyoruz. Ben diyorum ki; istikrarımız sürsün. Birliğimiz pekişsin, ilçemiz büyümeye devam etsin. Cumhur İttifakı'na sahip çıkalım ki, daha güzel hizmetlere devam edelim" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkan Vekili Yaşar Kara ise Cumhur İttifakı'nın kuruluş süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "15 Temmuz'dan önce birisi çıktı, milletim için kefenimle yola çıktım dedi. Birisi önce devletim sonra milletim ve partim dedi. Akabinde 15 Temmuz ihaneti gerçekleşti. O akşam tankların karşısında duran AK Partili kardeşimiz gövdesini tanklara siper etti. Diğer taraftan kör kurşunlara karşı duran ülkücü kardeşimiz göğsünü siper etti. O şehitlerin kanları yoğruldu, mayalandı dolayısıyla bugün Cumhur İttifakı kuruldu. Bu ittifak Ömer Halis Demirlerin, Fethi Sekinlerin, Muhammed Safitürklerin kanlarıyla yoğrularak mayalandı ve bugüne geldi" diye konuştu.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar ile birlikte düzenledikleri toplantıya katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti. 2009'dan bugüne Serdivan'da hizmete giren projelere değinen Başkan Alemdar, "Planlı şehirleşmemiz ve aktif yeşil alanlarımızla birlikte nüfusumuz 10 yılda 2 katına çıktı. Fitness aletleriyle donattığımız park ve spor alanlarımızı 4 kat arttırarak 35'ten 170'e ulaştırdık. 2009'da 2,3 metrekare olan kişi başı aktif yeşil alan miktarını 2019'da 12,68 m2 ile Türkiye ortalamasının üzerine taşıdık. 34 spor tesisi, 20 futbol sahası, 11 tenis kortu, 10 basketbol sahası, 8 yürüyüş yolu ve 3 spor kompleksini vatandaşlarımızın kullanımına sunarken 10 km uzunluğunda bisiklet yolu yaptık" şeklinde konuştu.

Serdivan'ın bugün gelmiş olduğu nokta itibariyle herkesin yaşamak, çalışmak, okumak, eğlenmek kısacası vakit geçirmek istediği bir kent konumuna ulaştığına vurgu yapan Alemdar, "Serdivan'daki bu yatırımlar siz kıymetli hemşehrilerimiz sayesinde hayata geçti. Buradaki tüm hizmetlerde sizlerin emeği ve gayreti var. İnşallah önümüzdeki dönemde de yine birlikte hareket ederek Serdivanımızı bir adım daha ileriye götürebilmek için gayret sarf edeceğimiz. Eksiklerimizi sizlerin talep ve önerileri doğrultusunda tamamlayarak gönüller inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın Sakarya'da, Serdivan'da ve Kocaali'de en güzel sonuçları alması için canla başla çalışacaklarını belirten Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, tarımda çok güçlü olan Kocaali'de turizm potansiyelini de ön plana çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'deki fındık üretiminin yüzde 5'ini karşılayan bir ilçede, tarım ve turizmle altyapı eksikliklerini gidererek, vatandaşlarımızın yaşıyor olmaktan mutlu ve huzurlu olacakları bir Kocaali kurmaya çalışıyoruz. Sizlerin de teveccühüyle, inşallah belediye meclis üyelerimizle, mahalle muhtarlarımızla ve parti temsilcilerimizle istişare ederek proje ve programlarımızı uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA