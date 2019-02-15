Cumhur İttifakının adayları bir araya geldi

Cumhur İttifakının başkan adayları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Yunusemre Belediyesi Başkan adayı Mehmet Çerçi'yi makamında ağırladı. Başkan Ergün, ziyaretteki konuşmasında, yaklaşan seçimlerden bahsederek, "Ülkemize, şehrimize, vatandaşlarımıza hayırlar getirsin inşallah. Sizleri burada görmekten mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Nezaket gösterdiniz. Allah yardımcımız olsun. Kalan 45 günlük sürede çalışmamız, vatandaşa kendimizi anlatmamız lazım, daha iyi duyurmamız lazım. Dün açıklandı Sayın Cumhurbaşkanımız da Manisa'ya geliyor. Aday tanıtım, miting programı olacaktır herhalde. Hayırlısı olsun, kendisini en güzel şekilde Manisa'da ağırlamak boynumuzun borcu" dedi.

AK Parti İl Başkanı Mersinli'den tek liste açıklaması

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli yoğun bir şekilde seçim hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Önümüzde yerel seçimler var. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. 17 ilçe ittifak adayımız ve büyükşehir adayımız ile birlikte inşallah bugün yaptığımız MHP il başkanlığı ziyaretimizde söylediğimiz gibi başarılı olacağız. Çok yoğun bir tempo bizi bekliyor. 19 Şubat'ta belediye meclis üyelerimizi ve büyükşehir belediye meclis üyelerimizi teslim tarihi. Biraz önce bir haber geldi. Çalışmalarımızı Pazar günü ortak hale dönüştürüp tek liste halinde seçime gireceğiz. Bununla ilgili de Pazar günü yeni bir komisyon çalışması ile listeleri birleştirip sonrasında da çalışmalarımız o şekilde gidecek. Buraya girmeden önce geldi haber resmi olarak. İnşallah bu çalışmada ittifakı tamamlayıcı bir unsur oluyor. Manisa'mıza hayır getirecektir. Hem 17 ilçede ilçe belediye başkanlığını hem de büyükşehri kazanıp hem de büyükşehir meclisinde ciddi bir çoğunlukla bir çalışma yaptığımız zaman Manisa için güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Belediye Başkanımızın Büyükşehir'de de çoğunluğu elinde tutması rahat bir şekilde çalışıyor olması yapacağı hizmetleri de arttıracaktır. Biz ittifakı çok önemsiyoruz. İki partinin lideri bu noktada ciddi çalışıyor ciddi performans gösteriyor. Onlara layık bir şekilde bu işi burada en güzel hale getirmemiz lazım. Aksi düşünülemez. Ufak tefek sıkıntılar ya da kırgınlıklar olabiliyor ama biz 31 Mart'ta bunların tamamının ortadan kalkıp hem MHP seçmeninin hem AK Parti seçmeninin ve diğer gönüldaşlarının bize çok ciddi destek verip büyükşehirde en büyük oyla ve 17 ilçede en fazla oyla bu seçimin galibi olacağız diye düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanına bu noktada da başarılar diliyorum. Yanında olduğumuzu ve beraber çalışacağımızı belirtiyorum. Yunusemre Belediye Başkanımıza da yine aynı şekilde beraber ortak bir şekilde çalışacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Ziyarette konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Türkiye genelinde olumlu bir ittifak tablosunun bulunduğunu belirterek, "Güzel bir ittifak tablosu var Türkiye'de. Birinci önceliğimiz bu ittifak tablosunu büyüklerimizin de belirttiği gibi mezara kadar devam etmesi. En az bu ittifak yerelde de 5 yıl sürecek bir ittifak. Sadece seçim ittifakından bahsedilmiyor. Hem büyükşehirde hem 17 ilçede seçimi en yüksek oy oranlarıyla almak, meclis üyeliklerini almak en az 5 yıl süren mecliste birlik, beraberlik, istişare ve yönetişim anlayışı içinde hayata geçirmek gerek büyükşehrin gerekse diğer ilçelerin projelerini. Önümüzdeki günlerde pek çok işbirliğinin detaylı çalışması da olabilecek. Proje bazında hazırlıklar, ekipler. Ben kendi arkadaşlarıma talimat verdim önümüzdeki dönem ile ilgili bazı proje çalışmalarını hazırlayın diye. Herhalde sayın başkan da vermiştir. O ekipleri belki bir araya gelmesi önümüzdeki süreçte neleri nasıl yaparız ve orta projeleri nasıl hayata geçiririz bunların belki de seçimlerde seçim vaatleri olarak halkımızla da paylaşılması gerekebilir. Biz her türlü desteğe hazırız. İnşallah seçimlerde de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde güzel bir seçim ortamı oluşacak. Berk Mersinli'nin de verdiği habere göre tek liste de olursa bunların şartlarını konuşurlar, güzel bir liste çalışmasıyla da hiçbir sıkıntı olmadan hem büyükşehir hem Yunusemre'de en yüksek oy oranıyla seçimde netice alacağımızı başarıyla çıkacağımızı düşünüyorum. Genelde bu konulardaki tahminlerim beni yanıltmaz. Memleket için millet için şehrimiz için hayırlı bir başlangıç olmuştur diye düşünüyorum yerelde. Genelde zaten bu birliktelik vardı, genel seçimlerde, referandumda, 15 Temmuz sürecinden beri devam eden birliktelikler vardı. Tüm teşkilat mensuplarımız AK Parti'den ve MHP'den birlik, beraberlik ve anlayış içinde çalışma olacak. Güzel bir seçim atmosferini bizler el birliği ile kuracağız. Bu süreçte bazı ufak tefek yanlış anlaşılmalar olabilir ama büyükler olarak bizler belediye başkan adayları, parti büyüklerimiz, il, ilçe başkanlarımız, gençlik kollarımız, bunlar bir araya gelip herhangi bir kırgınlığa yanlış anlamaya imkan vermeden hemen müdahale ile bunlar da atlatılır. Bugüne kadar bana gelen herhangi bir şey yok. Bundan sonra da inşallah böyle devam etsin. Seçimlerden sonra da 5 yıl birlik beraberlik içinde Cumhur İttifakı devam etsin. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından, protokol üyeleri seçim süreci ve gündeme ilişkin olarak fikir alışverişinde bulunarak tekrar görüşmek üzere ziyareti sonlandırdı.

Makamdaki ziyarette MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, partilerin ilçe başkanları ve parti temsilcileri hazır bulundu.

Kaynak: İHA