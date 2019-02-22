Cumhur İttifakı’nın Dikili adayının adaylığı düşürüldü

Cumhur İttifakı MHP Dikili Belediye Başkan adayı Buğra Akın'ın adaylığı İlçe Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. MHP İl Başkanı Şahin, Akın'ın ertelenmiş bir cezası bulunduğu için böyle bir karar alındığını ve konuyu avukatlarla beraber inceleyeceklerini söyledi.

AK Parti ve MHP'nin İzmir'de yaptığı ittifak çerçevesinde Dikili MHP'ye bırakılmış ve MHP'den Buğra Akın'ın aday gösterilmişti. Ancak Akın'ın adaylığı İlçe Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, konuyla ilgili inceleme için Dikili'ye gittiğini belirterek, "İlçe Seçim Kurulu böyle bir karar almış biz de konuyu inceleyip gerekli prosedürü uygulayacağız. Karara itiraz edeceğiz. Zaten bir sorun olmadığı gözüküyor" dedi.

Kaynak: İHA