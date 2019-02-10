Cumhur İttifakının gençleri Sarıgöl’de kahvaltıda buluştu

Cumhur İttifakının iki partisi AK Parti ve MHP'nin Sarıgöl ilçe gençlik kolları üyeleri düzenlenen kahvaltıda buluşarak yapılacak seçim çalışmalarının stratejilerini görüştü.

Sarıgöl Pideci Hüseyin'in pide salonunda bir araya gelen AK Parti ve Milliyetçi Harekat Partisinin gençlik kolları üyeleri kahvaltı boyunca 31 Mart'ta yapılacak olan mahalli seçimlerde birlik ve beraberlik içinde ortak çalışma stratejisini konuştu.

"Ülkenin bekası için"

Kahvaltı toplantısında bir konuşma yapan Sarıgöl AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, "31 Mart yerel seçimleri ülkemizin bekası için çok önemlidir. Manisa'da ve Sarıgöl'de AK Parti olarak aday çıkarmadık. Cumhur ittifakı olan adaylara oyumuzu vereceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyesinde Cengiz Ergün'e Sarıgöl'de MHP'nin adayı mevcut belediye başkanımız Necati Selçuk'a destek vereceğiz. Bu toplantımızda gençler olarak 31 Mart yerel seçimlerinde MHP Sarıgöl Gençlik kollarıyla birlikte ortak çalışma içresinde olacağız. Kahvaltılı toplantımız olumlu geçti. Katılımcı arkadaşlarımı teşekkür ederim." dedi.

"Cumhur ittifakı için el ele"

Sarıgöl Milliyetçi Harekat Partisi İlçe Gençlik kolları Başkanı Hakan Kuruca, "31 Mart yerel seçimlerinde ülkemizin kaderi için, AK Parti'li gençler olarak arkadaşlarımızla birlikte seçim çalışmalarını mahalle mahalle, ev ev dolaşarak seçimlerden zaferle çıkacağız. Birlikten kuvvet doğar. Manisa ve Sarıgöl'de adaylarımız MHP'li bu nedenle birlikte yılmadan yorulmadan adaylarımızın kazanması için çalışacağız. Teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: İHA