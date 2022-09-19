Cumhur, Millet, Emek ve Özgürlük İttifakı derken dördüncü ittifak geliyor! Cumhurbaşkanı adayı bile belli oldu

Türkiye 2023 yılında yapılacak seçimlere odaklanırken siyaset gündemi son günlerde ittifak konularını konuşmaya başladı. Özellikle Cumhur ve Millet İttifakı'nın dışında kurulan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ardından bu kez dördüncü bir ittifak kuruluyor.

DÖRT PARTİ BİRLEŞTİ

Halk TV yazarı İsmail Saymaz kaleme aldığı köşe yazısında isimleri pek duyulmamış Türkiye’m, Ülkem, Turan, Yeni Yol ile Vatan ve Özgürlük partilerinin seçime girmek için birleştiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİ OLDU

Saymaz bu partilerin Türkiye'm Partisi çatısı altında olmak için Türkiye İttifakı Partisi olarak isim değiştirdiğini ifade etti. Saymaz, ittifakın cumhurbaşkanı adayının ise Sinan Oğan olduğunu kaydetti.

Saymaz yazısında şu ifadeleri kullandı:

Cumhur, Millet, Emek ve Özgürlük ittifakları derken…

Dördüncü ittifak da kuruldu.

Adı mı?

Türkiye İttifakı Partisi.

Adları pek duyulmamış Türkiye’m, Ülkem, Turan, Yeni Yol ile Vatan ve Özgürlük partileri seçime girmek için birleşti. Türkiye’m Partisi, çatı olmak için adını Türkiye İttifakı Partisi diye değiştirdi.

Genel Başkan Mehmet Sağlam, partiyi seçime yetiştirmek için hızla örgütlendiklerini söylüyor. Yetiştiremezlerse seçime girme yeterliliği bulunan bir partiye başvuracaklar.

Türkiye İttifakı Partisi, cumhurbaşkanı adaylığında eski MHP milletvekili Sinan Oğan’ı destekliyor.

Oğan, işbirliğini doğruluyor.

Kendisinin hakemliğinde bu partilerin yan yana geldiğini ifade ediyor.

Oğan, kampanyada yüzde 20’lik kararsız kitleyi hedeflediklerini anlatıyor. Bu kitlenin Atatürkçü, milliyetçi ve ulusalcı olduğunu belirterek şöyle devam ediyor:

'İkinci turda HDP kime destek verirse o kazanacak. HDP kilit parti konumuna geliyor. Biz bağımsız bir Türk milliyetçisi aday çıkarsak, yüzde 20’lik kararsızların yarısı bu adaya verse ikinci turda kimse HDP’nin kapısını çalamaz. Türk milliyetçileriyle pazarlık yapar. HDP’nin kilit konumu ortadan kalkar.'

Oğan, diğer hedefini şöyle açıklıyor:

'Tayyip Bey ile Kemal Bey ciddi kavgaya tutuşacak. İnsanlar yorulmuş. Genç, dinamik ve yeni bir yüzün Macron gibi aradan sıyrılma ihtimali var. Birinci hedef, HDP’yi kilit parti olmaktan çıkarmak, milliyetçileri bir araya getirmek ve sıyrılma şansı varsa ikinci tura kalmak.'

Oğan’ın aday olmak için 100 bin imzayı toplaması gerekiyor.