Cumhurabaşkanı Erdoğan anlattı, dinleyenler mest oldu! Simgelerin köprüsü, Türkiye'nin göz bebeği Çanakkale Köprüsü açıldı! Muazzam detaylar vatandaşı büyüledi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirmek üzere konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çanakkale Köprüsü için 200 TL ücreti duyururken, ilk bir hafta geçişlerin ücretsiz olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprünün detayları hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sevgili Çanakkaleliler, değerli misafirler. Bu tarihi günde sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin kültürlerin, toplumların göz bebeği olmuş Çanakkale bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor. Çanakkale Boğazı'na taktığımız yakut gerdanlığın açılışını yapmak üzere bir aradayız. Bugün önce Çanakkale Şehitlerimiz'e gittik, Fatiha okuduk, andık. Ne diyor şair;

Sen ki asara gömülsen, taşacaksın.. Heyhat!

Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat..

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber

Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber..."

Hani hep maziden atiye köprü kurmak diyoruz ya işte bugün bu sözü hem lafzıyla hem ruhuyla hayata geçiriyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize, milletimize, şehrimize, tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Bu köprümüzde tıpkı İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü, FSM, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve şimdi de işte burada özellikle Çanakkale'de 6'ncı köprüyü açıyoruz. Unutmayın 140 yıl önce Sultan Abdül Hamit Han o köprülerin eskiz çalışmalarını yapmıştı, hazırlıkları yapmıştı.

1915 Çanakkale Köprüsü bedava mi, ücretsiz mi 2022? Kaç gün bedava ?

1915 Çanakkale köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL ? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti tarifesi 2022

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL 2022? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti tarifesi 2022

Osmanlı'nın ardı ardına yaşadığı savaşlar nedeniyle hayata geçirilemeyen bu projelerin bir kısmını hayata geçirmek de bize nasip oldu.

Orta açıklığın uzunluğu 2023 metreyse Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedefin işaretidir.

Ecdadımız bir asır önce burada Çanakkale Geçilmez sözünü kanıyla tarihe nakşetmişti. Neydi o haçlı-hilal mücadelesiydi. Ecdadımız kınalı kuzularıyla Gazi Mustafa Kemal'in riyasetinde, Seyit Onbaşılarla evet Çanakkale Geçilmez demiş ve burada tarih yazmıştı. İşte o Çanakkale'deki mücadeleyi verenlerin torunları olarak bugün burada mıyız? Buradayız. Ama biz şimdi bugün başka bir adım atıyoruz. 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü açıyoruz.

Kore herhangi bir anlaşma yokken o zaman da işte bizim büyüklerimiz ne yaptılar, Kore'de savaşa gittiler. Orada şehit olanlar oldu. Şu anda orada kabristanları var. Kore'ye gittiğimizde o kabristanı ziyaret ederiz. Bunlar sıradan olaylar değil. Bunlar aşktır. Ve aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır.

Kore ile attığımız bu adımlar en kısa zamanda ticaret hacmimizi 20 milyar dolara çıkaracağız. Yatırımlarımızla, köprülerle bu adımları atıyoruz. Türk milletinin istediğinde başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını dosta düşmana gösterdik, gösteriyoruz. Burada sadece köprüden bahsetmiyoruz. Karşımızda İstanbul'u Tekirdağ ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var.

İş bilenin kılıç kuşananındır. Türkiye'nin en yoğun araç güzergahlarından biri olan bu yolda feribotlarla ulaşım sağlanıyordu. Burası saatlerce feribot sırası beklenen bir yerdi. Aynı yolculuk köprü üzerinden 6 dakikada tamamlanacak. Nereden nereye"