Cumhurbaşanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Bakan Mahmut Özer müjdeyi verdi! Takvim en kısa sürede açıklanacak!

Bugün yapılan Kabine Toplatısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret, emekli cve memura zam, bayram tatili gibi merakla beklenen birçok konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca aylardır beklenen öğretmen atamlarına da değinerek 20 bin öğretmen ataması olacağını duyurdu.

Cumhurbaşakn Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada, "Öğretmen adaylarımız için bir müjdemiz var. Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç, önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. Sürecin öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer vermişti.

TAKVİM EN KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Erdoğan'ın açıklamları sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, "Her zaman öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği atama müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz. Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız. Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun." şeklinde açıklama yaptı.