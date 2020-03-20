Cumhurbaşkanı açıkladı, ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi

EDİRNE'de kurulu bulunan, Türkiye'nin en eski kozmetik ve kolonya üretim firması Pereja'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş üstündeki yaşlılara maske ve kolonya dağıtılacağını açıklamasının ardından kozmetik üretimi durdurulup, sadece kolonya üretimine geçildi. Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi, "Bakanlığımızla görüştük, firma olarak üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Kozmetik üretimimizi tamamen durdurduk ve tüm üretimimizi kolonyaya verdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisiyle önce İstanbul ve Ankara'da başlatılacak çalışmayla 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılara koruyucu maske ve kolonya dağıtılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ilgili bakanlık, Türkiye'nin önde gelen kolonya firmaları ile temasa geçti.

Bakanlığın kolonya alımında bulunacağı, Türkiye'nin en eski kozmetik ve kolonya firmalarından Pereja'da, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan tesislerde, kozmetik üretimi durdurulup, sadece kolonya üretimine geçildi. Pereja Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da açıkladığı gibi devletimiz 65 üzerindeki kişilere ücretsiz kolonya dağıtacak. Biz de bakanlığımızla görüştük, firma olarak üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Bunun ertesinde firma olarak aslında kozmetik de üreten bir firmayız ama şu andan itibaren bu olaydan sonra kozmetik üretimimizi tamamen durdurduk ve tüm üretimimizi kolonyaya verdik. Şu anda 2 vardiya halinde tamamen kolonya çalışıyoruz. O nedenle Türk halkı bundan sonra kesinlikle kolonyasız kalmaz. Biz, firmalar olarak halkımızın ihtiyacını karşılarız" diye konuştu.

'HAMMADDE SIKINTISI OLMAYACAK'

Susesi, kolonya üretiminde ham madde sıkıntısının devletin girişimiyle yaşanmayacağını belirterek, "Şu anda hammadde sıkıntısı olmayacağı için 83 milyona yeter. Sebebi şu; devletimiz sağ olsun daha önce kolonyanın hammaddesini başka firmalara da veriyordu, o firmalardan farklı firmalara yönlendirdi ve bizim önümüzü açtı. Artık hammaddemizin bundan sonra kesinlikle sorun olmayacağını söyledikten sonra biz de durmadan 2, gerekiyorsa 3 vardiya yaparak kolonya üretimimizi hızlandırdık" dedi.

'EVDEN İNTERNET ÜZERİNDEN ALINABİLİR'

Şendoğan Susesi, koronavirüs salgını ile halkın uzmanların da uyarısıyla kolonya tüketimini ciddi oranda artırdığına dikkat çekti. Koronavirüs nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına uyulduğunu belirten Susesi, kolonya ihtiyacının firmalar tarafından internet üzerinden yapılan satışlarla karşılandığını söyledi. Halkın internetten ürün almayı artırdığını anlatan Susesi, "Asıl önemli olan bir konuya değinmek istiyorum. Bu olaydan sonra halkımız dışarı çıkmıyor, sadece marketlerden alışveriş yapıp evlerine gidiyorlar. Çoğu AVM'ler boş. Bizim internet sitemiz var, 24 saat hizmet vermektedir. Kolonyasını oradan alıp tamamen evine kadar teslim ediyoruz. İçiniz rahat olsun. O konuda 24 saat hizmet veren internet sitemiz hazır ve kolonya alabilirler" diye konuştu.

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Kaynak: DHA