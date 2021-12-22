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  3. Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu vazgeçirememiş! "En büyük çelmeyi İmamoğlu’ndan yiyecek"

Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu vazgeçirememiş! "En büyük çelmeyi İmamoğlu’ndan yiyecek"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sık sık siyaset sahnesinde boy gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık isteği bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu vazgeçiremedi. İmamoğlu'nun adaylık konusunda direndiğini ifade eden Abdulkadir Selvi," Kılıçdaroğlu’ndan başka kendisine rakip olarak gördüğü ikinci bir isme karşı da savaş açmış durumda." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu vazgeçirememiş! "En büyük çelmeyi İmamoğlu’ndan yiyecek"

Cumhur İttifakı cephesinde 2023 yılında yapılacak olan seçimler için bir aday karmaşası yaşanmazken Millet İttifakı cephesinde ise tam tersine adaylık yarışı var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olduğunu her yerde söylemeye devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAK İÇİN YANIP TUTUŞUYOR

Son olarak Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk olmuş," Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna, "İttifak kabul ederse bir sorun yok. İttifak kabul ederse adaylık konusunu tabii bundan onur duyarım" cevabını vermişti.

Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu vazgeçirememiş! En büyük çelmeyi İmamoğlu’ndan yiyecek

EKREM İMAMOĞLU FAKTÖRÜ

Kılıçdaroğlu, adaylık için kendini ön plana atmaya çalışırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise her ne kadar dillendirmese de cumhurbaşkanı adayı olmak için çalışıyor.

Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu vazgeçirememiş! En büyük çelmeyi İmamoğlu’ndan yiyecek

ANKARA'DA BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER

Bu konuya Hürriyet'teki köşe yazısında değinen gazeteci Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun en büyük zorluğunun Ekrem İmamoğlu'nu ikna edememesi olduğunu belirterek," Kemal Bey, cumhurbaşkanı adaylığına koşarken en büyük çelmeyi İmamoğlu’ndan yiyecek. Çünkü Ankara’da baş başa görüştüğü halde Ekrem İmamoğlu’nu vazgeçiremedi." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu vazgeçirememiş! En büyük çelmeyi İmamoğlu’ndan yiyecek

İMAMOĞLU GÖZÜNÜ KARATTI

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda direndiğini belirten Selvi,"  Gözünü karartmış durumda. Öyle ki Kılıçdaroğlu’ndan başka kendisine rakip olarak gördüğü ikinci bir isme karşı da savaş açmış durumda." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu vazgeçirememiş! En büyük çelmeyi İmamoğlu’ndan yiyecek

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