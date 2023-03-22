Cumhurbaşkanı adaylarının şu ana kadar topladıkları imza sayıları açıklandı!

Seçimlere sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adaylarının YSK'ya başvuru süreçleri başladı. Bu kapsamda başvuru süreci onaylanan kişilerin ise 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplama işlemi bugün başladı. 11 adayın ise şu ana kadar topladıkları imza sayıları açıklandı.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı adaylarının şu ana kadar topladıkları imza sayıları açıklandı!

Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvime göre 14 Mayıs Pazar günü seçimleri için adayların başvuru süreçleri başlatıldı. Pazartesi günü saat 17.00'da sona erecek olan Cumhurbaşkanlığı aday başvuru sürecinde ise 3 Cumhurbaşkanı adayının başvurusunda eksik evrak nedeniyle başvuruları reddedildi. YSK'nın kararına göre ise 11 adayın başvuruları kabul edildi. 100 bin imza toplayacak olan 11 adayın imza süreci ise bugün başladı.

Cumhurbaşkanı adaylarının şu ana kadar topladıkları imza sayıları açıklandı!

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI KABUL EDİLENLER

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.

Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise Resmi Gazete'de 31 Mart'ta yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi de başlayacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının şu ana kadar topladıkları imza sayıları açıklandı!

ADAYLAR VE TOPLANAN İMZA SAYILARI

Buna göre saat 20.00 itibariyle toplanan imzalar şu şekilde:
Muharrem İnce: 28235
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 27910
Sinan Oğan: 15573
Doğu Perinçek: 6679
Yakup Türkal: 993
Erkan Trükten: 397
Tevfik Ahmet Özal: 237
İrfan Uzun: 176
Halil Murat Ünver: 119
Hilmi Özden: 60
Davut Turan: 34

İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki taşınan hastaneleri açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki taşınan hastaneleri açıkladı!
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin en düşük emekli aylığına ve emeklilere verilen bayram ikramiyelere ilişkin zam açıklamasında bulundu!
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin en düşük emekli aylığına ve emeklilere verilen bayram ikramiyelere ilişkin zam açıklamasında bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yılda yapılan su yatırımlarına ilişkin verileri paylaştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yılda yapılan su yatırımlarına ilişkin verileri paylaştı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan
Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Hilal Dilber TBMM'de Kadınları temsil etmek istiyorum diyerek MHP'den Aday Adayı oldu
Hilal Dilber TBMM'de Kadınları temsil etmek istiyorum diyerek MHP'den Aday Adayı oldu
Muharrem İnce altılı masayı yerden yere vurdu: "Bu 6'lı masa seçim kazanamaz"
Muharrem İnce altılı masayı yerden yere vurdu: "Bu 6'lı masa seçim kazanamaz"
Son Haberler
Fed faiz kararını açıkladı! Serbest piyasa ve kripto piyasasında hareketlilik başladı!
Fed faiz kararını açıkladı! Serbest piyasa ve kripto piyasasında hareketlilik başladı!
Cumhurbaşkanı adaylarının şu ana kadar topladıkları imza sayıları açıklandı!
Cumhurbaşkanı adaylarının şu ana kadar topladıkları imza sayıları açıklandı!
Gürbüz Evren kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Gürbüz Evren'in biyografisi
Gürbüz Evren kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Gürbüz Evren'in biyografisi
Yıllardır bekleyen bir tıkla öğrenecek! TC kimlik numaranı yaz ne zaman maaş alacağını öğren: EYT'liler dikkat!
Yıllardır bekleyen bir tıkla öğrenecek! TC kimlik numaranı yaz ne zaman maaş alacağını öğren: EYT'liler dikkat!
Ülkücü camianın parlayan yıldızı TBMM yolunda, Murat Şahin Milletvekili aday adayı oldu
Ülkücü camianın parlayan yıldızı TBMM yolunda, Murat Şahin Milletvekili aday adayı oldu
Murat Şahsuvaroğlu AK Parti'den Aday Adayı oldu
Murat Şahsuvaroğlu AK Parti'den Aday Adayı oldu
Çok Okunanlar
Yeniden Refah Partisi'nde kriz çıktı! İttifak kararı nedeniyle üst düzey isimler istifa edecek
Yeniden Refah Partisi'nde kriz çıktı! İttifak kararı nedeniyle üst düzey isimler istifa edecek
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Hilal Dilber TBMM'de Kadınları temsil etmek istiyorum diyerek MHP'den Aday Adayı oldu
Hilal Dilber TBMM'de Kadınları temsil etmek istiyorum diyerek MHP'den Aday Adayı oldu
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kararı belli oldu! O ismi destekleyecekler
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kararı belli oldu! O ismi destekleyecekler
Pendik'in sevilen iş insanı Şemsettin Türkay, milletvekili aday adayı oldu
Pendik'in sevilen iş insanı Şemsettin Türkay, milletvekili aday adayı oldu
Canan Kaftancıoğlu: "HDP'nin PKK bir terör örgütü değildir cümlesini dediğini hatırlamıyorum" dedi! Sosyal medya kullanıcıları hatırlattı!
Canan Kaftancıoğlu: "HDP'nin PKK bir terör örgütü değildir cümlesini dediğini hatırlamıyorum" dedi! Sosyal medya kullanıcıları hatırlattı!
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!