Cumhurbaşkanı adaylarının şu ana kadar topladıkları imza sayıları açıklandı!

Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvime göre 14 Mayıs Pazar günü seçimleri için adayların başvuru süreçleri başlatıldı. Pazartesi günü saat 17.00'da sona erecek olan Cumhurbaşkanlığı aday başvuru sürecinde ise 3 Cumhurbaşkanı adayının başvurusunda eksik evrak nedeniyle başvuruları reddedildi. YSK'nın kararına göre ise 11 adayın başvuruları kabul edildi. 100 bin imza toplayacak olan 11 adayın imza süreci ise bugün başladı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI KABUL EDİLENLER

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.

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Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise Resmi Gazete'de 31 Mart'ta yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi de başlayacak.

ADAYLAR VE TOPLANAN İMZA SAYILARI

Buna göre saat 20.00 itibariyle toplanan imzalar şu şekilde:

Muharrem İnce: 28235

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 27910

Sinan Oğan: 15573

Doğu Perinçek: 6679

Yakup Türkal: 993

Erkan Trükten: 397

Tevfik Ahmet Özal: 237

İrfan Uzun: 176

Halil Murat Ünver: 119

Hilmi Özden: 60

Davut Turan: 34