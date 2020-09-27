Cumhurbaşkanı Aliyev'den ilk açıklama: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı. Sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu bildirildi.

HAVAN MERMİSİ ŞARAPNELLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Sabah saatlerinde Ermeni güçler sivil yerleşim birimlerini top atışına tuttuğu ifade edilirken, evlerine havan topu mermileri isabet eden Azerbaycan vatandaşlarının ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi

Olayla ilgili ilk görüntülerde, Ermeni güçleri tarafından Azerbaycanlı sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıda evlere isabet eden havan mermisinin patlamasıyla saçılan şarapneller görüldü. Saldırıda Karabağlı sakini, 59 yaşındaki Beykişi Zeynalov adlı vatandaşın ağır yaralandığı ifade edildi.

AZERBAYCAN SALDIRILARA KARŞILIK VERDİ

Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği bildirildi.

ALİYEV: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada Ermeni hedeflerinin Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğunu açıkladı. Aliyev "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarına karşı ulusa seslendi. Aliyev, Azerbaycan Ordusu’nun saldırılara karşılık verdiğini ve Ermenistan’ın birçok askeri teçhizatının imha edildiğini açıkladı. Aliyev açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Bu sabah, ağır toplar da dahil olmak üzere çeşitli silahlar kullanılarak yerleşim yerlerimize ve askeri mevzilerimize çeşitli yönlerden ateş edildi. Düşman ateşi sonucu sivil halk ve askerlerimiz arasında zayiat var, yaralılar var. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin! Kanları yerde kalmayacak. Azerbaycan Ordusu şu anda düşmanın askeri mevzilerine ateş ediyor. Bu saldırılar sonucunda düşmanın birçok askeri teçhizatı imha edildi. Bu, Ermeni faşizminin bir başka tezahürüdür”

"KARABAĞ BİZİMDİR KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR"

Cumhurbaşkanı Aliyev “Ermenistan işgal ettiği topraklarımıza yasa dışı şekilde yerleşmeye çalışıyor. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır” ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ: SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ

Ermenistan’ın binlerce kişilik silahlı gönüllü ordusu kurduğunu belirten Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, "Erivan yönetimi bu saldırının bedelini ödeyecektir. Dünya bu saldırgan tutuma karşı seyirci kalmamalı" dedi.

Ermenistan’ın aralıksız provokatif eylemlerini Güney Kafkasya’da tansiyonu yeniden yükseltti. Azerbaycan, Erivan’a yönelik uyarılarını daha da sertleştirdi. Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın provakatif eylemlerine bir yenisini daha eklendiğini ifade ederek, “ Erivan yönetimi tarafından sivillerimize ve askerlimize yönelik saldırılarda şehit düşen askerimiz ve sivillerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Aliyev’in de halkımıza seslenmiş olduğu mesajda Ermenistan, gerçekleştirdiği kabul edilemez saldırının bedelini ödeyecektir. Ermenistan binlerce kişilik silahlı gönüllü ordusu kurdu. Gerilimi arttırma çabasındadır. Erivan yönetimi, Asala, terör örgütü PKK gibi terör unsurlarını ülkesine yerleştirdi. Ermenistan’ın provakatif eylemlerini arttırdığını bir kez daha gördük. Bu saldırı karşılıksız kalmayacaktır. Bu saldırgan tutuma dünya seyirci kalmamalı. Kardeş ülke Türkiye ilk tepkisini ortaya koymuş, ilk destek de Türkiye’den gelmiştir. Dünya Ermeni tahrikleriyle bir kez daha karşı karşıya kalmıştır” dedi.