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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Kırgız Bakan'ı ağırladı, Kültürel ilişkiler değerlendirildi

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakanı Kayrat İmanaliyev, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu ziyaret etti. Bakan İmanaliyev, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı düzeyinde de görüşmelerin olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Kırgız Bakan'ı ağırladı, Kültürel ilişkiler değerlendirildi

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakanı Kayrat İmanaliyev, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Topçu, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan bu mübarek Ramazan ayının ilk gününde Türkiye'ye, milletimizin evi olan Cumhurbaşkanlığımız Külliyesi'ne hoş geldiniz. Bu mübarek ayın Türk İslam dünyasına ve bütün insanlığa barışı, bereketi, adaleti getirmesini diliyor, bu değerli ziyaretinizden onur duyduğumu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KÜLTÜREL İLİŞKİLER DEĞERLENDİRİLDİ

Bakan İmanaliyev ise, gerçekleştirilen bu ziyaretlerin iki ülke arasındaki önemine değinerek, var olan ilişkilerin bu vesileyle daha da artacağını belirtti. Bakan İmanaliyev, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı düzeyinde de görüşmelerin olacağını söyleyerek, "İlk resmi ziyaretlerimi Türk dünyası ile başlattım. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir. Türkiye ve Kırgızistan arasında var olan iyi ilişkilere bu ziyaretlerin daha da gelişmesine katkısı olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dünyasına verdiği öneme de değinen İmanaliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk dünyası ülkeleri arasında ilişkilerin güçlenmesi için gösterdiği gayret ve liderliğin kendilerini hep gururlandırdığını sözlerine ekledi. Ziyarette Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev de yer aldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Kırgız Bakan'ı ağırladı, Kültürel ilişkiler değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Kırgız Bakan'ı ağırladı, Kültürel ilişkiler değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Kırgız Bakan'ı ağırladı, Kültürel ilişkiler değerlendirildi

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