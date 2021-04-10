Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında söyledikleriyle gündeme geldi. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Kanal İstanbul'a karşı olan İmamoğolu'nu eleştiren Saral'ın hayatı da merak konusu oldu. İşte internet kullanıcılarının arama motorlarında baktığı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Oktay Saral Ekrem İmamoğlu'na ne dedi? sorularının cevabı...

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI OKTAY SARAL KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

18 Mart 1967'de Trabzon'da doğan doğan 54 taşındaki Oktay Saral'ın babasının adı Mehmet, annesinin adı Emine'dir.

Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Serbest inşaat mühendisliği yaptı. Beş yıl boyunca 1. Amatör Kümede futbol oynadı.

1999 yılında Of Belediye Başkanı seçildi ve bu görevini 2011 yılına kadar sürdürdü.

Of Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı, Ofspor Kulübü Başkanlığı, Kızılay Of Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu.

12 Haziran 2011 yılında yapılan 24. dönem Milletvekili seçimlerinde Ak Parti İstanbul 1.Bölge Milletvekili olarak seçilen Saral, Ak Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

Aynı zamanda TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonu üyeliği yaptı.

TBMM Arabistan dostluk grubu saymanlığı görevini de devam etmiştir.

6 Haziran 2015 seçimlerinde İstanbul 2. Bölge 13. sırada aday gösterildi.

12. sıradaki gazeteci Markar Eseyan Meclis'e girerken, 13. sıradaki Oktay Saral Meclis dışında kaldı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Baş Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

İyi düzeyde İngilizce bilen Saral, evli ve 3 çocuk babasıdır.

OKTAY SARAL EKREM İMAMOĞLU'NA NE DEDİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesine karşı sergilediği tavrı eleştiren Saral, "Ömrü hayatını ‘tevazuu’ numarasıyla geçiren ve aslında kibrin, kendini beğenmişliğin en üst perdesini yaşayan Zat-ı İmamoğlu; herhalde vazifenin belediyeyi yönetmek olduğunu unutmuşsun, kendini ‘Kâinat İMAM'ı’ görüyorsun ve milletimize ayar vermeye çalışıyorsun? Yemezler, yedirirler.!

Sen (İmamoğlu) kimsin ki nasıl bir cür'et ki "Kanal İstanbul" projesi yatırımcılarına tehdit dilini kullanıyorsun?Sen,maske takarak milletin suretine kendini sokmuş ve aslında üç koyunu dahi idare edemeyecek kadar yeteneksiz ve ne yaptığını bilmez kibir abidesi bir zavallısın..!" ifadelerini kullandı.