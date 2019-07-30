Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve 23. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye makamında ziyarette bulundular.

Ziyaretlerinden ötürü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral ve Eski Milletvekili Özbek'e teşekkür eden Belediye Başkanı Pekmezci, memnuniyetlerini ifade etti.

Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan ziyarette Başdanışman Saral ve Özbek, misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettikleri Belediye Başkanı Pekmezci'ye hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar dilediler.

Kaynak: İHA