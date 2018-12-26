Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’ya TÜRKSOY 25. yıl madalyası

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterliğinde teşkilatın kuruluşunun 25. yıldönümü dolayısıyla "25. Yıl Madalyaları Takdim Töreni" düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu "TÜRKSOY'un düzenlediği etkinliklerle, yayınladığı dergi, kitap ve görsel materyallerle, köklerimizin ve tarihimizin unutulmaz değerlerini, kültürel zenginliklerimizi çok daha ayrıntılı olarak tanıma ve öğrenme, aynı zamanda dünyaya tanıtma imkanı elde etmiş olduk. Çeyrek asrı tamamlayan TÜRKSOY'a nice hizmet yılları diliyor bu hizmetlerde emeği geçen başta TÜRKSOY'un kurucu üye devletlerinin değerli başkanlarına, saygı ve en içten şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

"İnsanlığın ümmetin bahadır evladı Türk'e ihtiyacı var"

Topçu "Biz millet olarak Tanrı Dağı'ndan indiğimiz günden beri gittiğimiz yere nizam, merhamet ve salt adalet götürdük. Bizim tarih sahnesinde olduğumuz dönemlerde insanların üzerine atom bombası atarak insanlığı mezarsız ölülerle tanıştırmadık. Biz savaşırken bile ahlaklı savaştık. Soykırım yapmadık; kimsenin diline, dinine asla dokunmadık; kadınlara tecavüz etmedik; çocukları öldürmedik; yaşlılara kıymadık. Savaşlarımızda bile düşmana önce "davran" dedik; davranmazsa saldırmadık. Aman diyene el kaldırmadık. İnsanlığın tekrar ümmetin bahadır evladı "Türk'e ihtiyacı var." diye konuştu.

"Önümüzdeki asır Türk asrı olacak"

Topçu, sözlerine şöyle devam etti: "Biz tarih sahnesine yeniden çıktığımız zaman Arakan'daki çocuğun gözyaşı dinecek, Filistin huzura kavuşacak, Afrikalı yerin altına da yerin üstüne de sahip olacak, Balkanlar güvenli, özgür ve refah içinde yaşayacak. Ben inanıyorum ki; önümüzdeki asır Türk asrı olacak; bu asırda en gür seda İslam'ın sedası olacak"

"Yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum"

Programın ev sahibi TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, teşkilatın kuruluşunda ve çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti. TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür bakanlarının bütün çalışmalarında yanlarında olmaları dolayısıyla minnetini dile getiren Kaseinov, "25 yıl boyunca faaliyetlerimizde bizi destekleyen, imkânlarımızı artıran, hem maddi hem manevi olarak yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"Dilimiz ufkumuz, idealimiz bir"

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk dünyasının geldiği yerin herkes için gurur vesilesi olduğunu belirtti.

"30-40 yıl önce böyle bir beraberliği tasavvur etmek mümkün değildi. Esaretlerden söz ediliyordu. Bugünkü dünyamızda 300 milyonluk Türk nüfusunun bulunduğu bir dünyada Türkler, dünyanın çok çeşitli noktalarında yaşıyor. Dilimiz, ufkumuz, idealimiz bir." ifadesini kullanan Örs, Türk coğrafyasının huzur içinde yaşamasını amaç edinen ve ülkeler arasındaki kültürel ilişkilerin sürdürülmesine destek veren TÜRKSOY'a çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

"Dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu milletiz"

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da TÜRKSOY'un kültür ve medeniyetimiz için yaptığı faaliyetlerin öneminden bahsetti. Türk milletinin Selçuklu ve Osmanlı Devletleri'yle dünya tarihine nizam verip hukuk ihtiyacını karşılayan medeniyet büyüklüğüne ev sahipliği yaptığının altını çizerek "2200 yıldır tarih sahnesindeyiz ve yaklaşık 1000 yıl önce İslamiyet ile müşerref olduk. Bu sayede adımızın gittiği her yerde bozuk düzenleri yıkıp oralara nizam ve merhamet götürdük. Bugün belki olmak istediğimiz noktadan uzaktayız. Ancak yürüdüğümüz yolda dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu milletiz" dedi.

Konuşmaların ardından Türk dünyasına ve TÜRKSOY'a katkılarından dolayı ödül takdim edilen isimler şöyle:

Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, SESRIC Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya ve Türk Keneşi Aksakallar Konseyi Üyesi Prof. Dr. Mustafa İsen, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Dr. Cezmi Bayram, Kazakistan Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu Dr. Halil Uluer, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu, Türk Dünyası Mühendisler Mimarlar Birliği Genel Sekreteri İlyas Demirci, TRT Avaz Koordinatörü Sedat Sağırkaya, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Dr. Eflatun Neimetzade ve Önce Vatan Gazetesi Yazarı Kemal Sallı."

Programın ardından konuklara Türkistan pilavı ikram edildi.

Kaynak: İHA