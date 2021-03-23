Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Spekülasyon yapılıyor, asla taviz verilmeyecek!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, döviz kurundaki hareketliliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na doğrulattığını belirttiği bilgileri paylaşan Bulut, "Bütün piyasa bunu bilsin. Herhangi bir olağanüstü adım-hareket olmadı, olmayacak. Bu bağlamda yapılan bütün spekülasyonlar tamamen yalan üzerine kurulmuştur. Kesinlikle; Merkez Bankası'nın olağanüstü bir toplantı ile herhangi bir müdahalesi, olağan dışı bir kararı söz konusu değildir." şeklinde konuştu.

"ÜLKEDE BİR KARA PAZARTESİ OLURSA KİMSENİN İŞİNE YARAMAZ"

Serbest piyasa koşullarından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifadesiyle asla taviz verilmeyeceğini vurgulayan Bulut, "Biraz önce sayın Merkez Bankası Başkanı ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Yapmış olduğu açıklamanın üzerinden bir kez daha geçip, bazı soruları ben de kendisine sordum. Yayında daha net açıklayabilmek için. Çünkü inanılmaz bir şekilde spekülasyon yapılıyor. Sabah bakıyorum haberlere eski parti kurmuş bakanlar, siyasetçiler, bazı siyasetçiler... Kara pazartesi, Kara Salı... Yani bu ülke bizim bu ülkede bir kara pazartesi olursa hiç kimsenin işine yaramaz.

İş yerleri, çalışanlar, hepimiz aynı gemideyiz. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Bu topraklarda yaşayacağız hep birlikte. Bu tip spekülasyonları yapan arkadaşlar ister siyasetçi, ister gazeteci olsun lütfen vicdanen bir oturup düşünsünler. Ne oldu o gece 8.48'e kadar yurtdışından doları zorladılar. Ben şimdi önümde 7.75'i görüyorum ekranda. Yani 7.50'lerde dengelenmişti. Tekrar oraya doğru bir çekilme söz konusu."

'GAZETECİ KİMLİĞİNİN ELEŞTİRİLMESİ YANLIŞ'

Kavcıoğlu'nun açıklamasını hatırlatan Bulut, kısa vadeli faiz değişikliğine gidilmeyeceğinin bir kez daha altını çizerek yapılan kötü yorumların ülkeye zarar vermek için ortaya atıldığını, Merkez Bankası Başkanının gazeteci kimliğinin eleştirilmesinin de doğru olmadığını ve 32 yaşında özel bir bankanın genel müdür yardımcısı olduğunu belirtti.

"KİMSE KİMSEYE MÜDAHALE ETMEYECEK"

Merkez Bankası'nın olağanüstü bir toplantı ile herhangi bir müdahalesi veya olağan dışı bir kararının söz konusu olmadığını belirten Bulut, "Sayın Merkez Bankası Başkanı çok önemli bir şey söyledi. Bugüne kadar bu cümleyi çok duymadık. Bankacılar bunu anladı ama; iyi niyetli olmayan bazı insanlar bunu duymazdan geldiler. Ne dedi biliyor musunuz? 'Biz bilançomuzu ayrı yöneteceğiz, Bankalar kendi bilançosunu ayrı yönetecek. Kimse kimseye müdahale etmeyecek. Tam bir serbest piyasa koşulu, tam bir serbestlik ortaya koyacağız' dedi. Bugüne kadar bu cümle söylenmedi." şeklinde açıklamasını sonlandırdı.