Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Bilgin atandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin atandı. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin atandı. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin atandı.
Kaynak: İHA
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