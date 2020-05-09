Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı.Cebeci'nin Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri...
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı.
Cebeci'nin Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Kaynak: AA
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