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Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı.Cebeci'nin Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri...

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı.

Cebeci'nin Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Kaynak: AA




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