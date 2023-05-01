Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs mesajı yayımladı: Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mesaj yayımladı. Erdoğan emekçi bir babanın evladı olduğunu ve asgari ücrete yapılan zammın yanı sıra 14 Mayıs seçimlerine de değindi.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle: