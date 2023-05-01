Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs mesajı yayımladı: Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayımladı.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs mesajı yayımladı: Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mesaj yayımladı. Erdoğan emekçi bir babanın evladı olduğunu ve asgari ücrete yapılan zammın yanı sıra 14 Mayıs seçimlerine de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs mesajı yayımladı: Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık!

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

Sevgili işçi kardeşlerim Geçimini kaptanlık yaparak sağlayan emektar bir babanın evladıyım.

Gençlik yıllarında İETT’de işçi olarak çalışmış, ter dökmüş bir kardeşinizim.

Emeğin, alın terinin, arkadaşlarla bir sıcak somunu paylaşmanın mutluluğunu çok iyi bilirim.

Ülkemize siyaset yoluyla hizmet etme mücadelemizde bu köklerimizi ve nereden geldiğimizi asla unutmadık. Daima sizlerin hakkını teslim etmeye çalıştık.

Yıllarca istismar malzemesi yapılan 1 Mayıs’ı sizler için tatil ilan ettik, gerçek anlamda işçi bayramı yaptık.

Örgütlenme, sendikal haklar, ücretlerle beraber işçi sağlığı ve güvenliğinde çok önemli adımlar attık. 2002'de 184 lira olan, yani 126 dolara tekabül eden asgari ücreti bugün 8 bin 500 liraya, yani 437 dolara yükselttik.

Asgari ücreti ve diğer ücretlilerin asgari ücret kadarki gelirlerini vergi dışı bıraktık. Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık, sırt sırta vererek zorlukların üstesinden beraberce geldik.

İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz. 14 Mayıs’ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü canıgönülden tebrik ediyorum.

İlgili Haberler
AK Partili Nurettin Canikli: 7’li masa mutabakat metni ulus devletini tehdit ediyor”
AK Partili Nurettin Canikli: 7’li masa mutabakat metni ulus devletini tehdit ediyor”
Yargıtay'dan bir emsal karar daha! Milyonlarca yol ve yemek ücreti alamayan işçilerin dikkatine!
Yargıtay'dan bir emsal karar daha! Milyonlarca yol ve yemek ücreti alamayan işçilerin dikkatine!
DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi MİT'in operasyonları sonucu etkisiz hale getirildi!
DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi MİT'in operasyonları sonucu etkisiz hale getirildi!
1 Mayıs 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Dolar kanatlanıp uçarken Altın arkasından bakakaldı!
1 Mayıs 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Dolar kanatlanıp uçarken Altın arkasından bakakaldı!
1 Mayıs 2023 Pazartesi Hava durumu! Beklenen yaz geliyor! Kışlıkları kaldırın yazlıkları çıkarın! İşte il il hava tahmin raporu!
1 Mayıs 2023 Pazartesi Hava durumu! Beklenen yaz geliyor! Kışlıkları kaldırın yazlıkları çıkarın! İşte il il hava tahmin raporu!
0
1
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Ücretsiz doğalgaz resmi gazetede yayımlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Ücretsiz doğalgaz resmi gazetede yayımlandı!
DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi MİT'in operasyonları sonucu etkisiz hale getirildi!
DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi MİT'in operasyonları sonucu etkisiz hale getirildi!
Suriye'de patlama! 2 Türk polis şehit oldu! 4 kişi yaralandı!
Suriye'de patlama! 2 Türk polis şehit oldu! 4 kişi yaralandı!
İstanbul'da düzensiz Afgan göçmenler yakalanarak ülkelerine gönderildi!
İstanbul'da düzensiz Afgan göçmenler yakalanarak ülkelerine gönderildi!
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs mesajı yayımladı: Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs mesajı yayımladı: Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık!
Bursa'da Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi! 2 öğrenci ve otobüs şoförü hayatını kaybetti! 44 kişi yaralandı!
Bursa'da Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi! 2 öğrenci ve otobüs şoförü hayatını kaybetti! 44 kişi yaralandı!
Müşkan isminin anlamı nedir, Müşkan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Müşkan isminin anlamı nedir, Müşkan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nükhet isminin anlamı nedir, Nükhet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nükhet isminin anlamı nedir, Nükhet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Milli Paraşütçünün acı ölümü! İniş sırasında hayatını kaybetti!
Milli Paraşütçünün acı ölümü! İniş sırasında hayatını kaybetti!
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi! 2 asker şehit oldu!
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi! 2 asker şehit oldu!
Çok Okunanlar
Gültaş isminin anlamı nedir, Gültaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gültaş isminin anlamı nedir, Gültaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ulukan isminin anlamı nedir, Ulukan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ulukan isminin anlamı nedir, Ulukan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gülşat isminin anlamı nedir, Gülşat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Gülşat isminin anlamı nedir, Gülşat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Töreli isminin anlamı nedir, Töreli ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Töreli isminin anlamı nedir, Töreli ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
MİT'ten bir operasyon daha! PKK'nın sözde askeri istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi!
MİT'ten bir operasyon daha! PKK'nın sözde askeri istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi!
İzmir'de tarihi AK Parti miting! Kalabalık meydana sığmadı
İzmir'de tarihi AK Parti miting! Kalabalık meydana sığmadı
Yorumlananlar