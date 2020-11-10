Kremlin: Karabağ'a yalnızca Rus barış gücü yerleştirilecek, Türk askeri olmayacakİsmail Soydan'dan büyük başarı! Kapı kapı geziyor partisini anlatıyor!Tarihinin en kötü istatistiklerini yakalayan Trabzonspor Abdullah Avcı'yla tersine çevirecek!Yolava'da Kadınlara zorla fuhuş yaptıran 16 kişi gözaltına alındıYozgat’ta inşaat çalışması esnasında yeraltı mağarasına rastlandı21 caminin yardım kumbaralarını çalan Otostopçu hırsız yakalandıMarul çiftçileri marul fiyatından memnun!S Sport nasıl izlenir, kaçıncı kanal? S Sport frekans bilgileriBursa Valiliği yasakladı! Yürürken sigara içmek artık yasak!Bu sene ara tatil ne zaman? Bu sene ara tatil var mı, olacak mı?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım töreninde açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım töreninde açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Beştepe'de düzenlenen Ata'yı Anma Programı kapsamında, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım töreninde açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Beştepe'de düzenlenen Ata'yı Anma Programı kapsamında, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

"Ülkenin imkanlarını küçük bir azınlığın çıkarları yerine milletin ihtiyaçları için seferber ettik.

Ülkemizde çizilen o dar sınırların içinde kalsaydık, milletimizin yüzüne bakamazdık.

Ülkemizdeki toplam yabancı sermaye yatırımları 223 milyar dolara ulaştı.

Sıkıntılarımız elbette var. Hiçbiri üstesinden gelinemeyecek hususlar değil.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının notları, objektif kriterlere göre verilmiyor.

Israrla ekonomimizi kötüleyenlerin gayesi, üzüm yemek değil bağcıyı dövmek.

Önümüze çıkarılan siyasi engelleri birer birer aşarak yolumuza devam ediyoruz. Kalkınma puanlarımız arasında istihdam sürekli var olmuştur.

Ekonomide dünyanın ilk 10'una girmeyi başaracağız. Bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en büyük armağan olacağına inanıyorum."

AYRINTILAR GELECEK..

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT