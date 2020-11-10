Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım töreninde açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Beştepe'de düzenlenen Ata'yı Anma Programı kapsamında, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

"Ülkenin imkanlarını küçük bir azınlığın çıkarları yerine milletin ihtiyaçları için seferber ettik.

Ülkemizde çizilen o dar sınırların içinde kalsaydık, milletimizin yüzüne bakamazdık.

Ülkemizdeki toplam yabancı sermaye yatırımları 223 milyar dolara ulaştı.

Sıkıntılarımız elbette var. Hiçbiri üstesinden gelinemeyecek hususlar değil.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının notları, objektif kriterlere göre verilmiyor.

Israrla ekonomimizi kötüleyenlerin gayesi, üzüm yemek değil bağcıyı dövmek.

Önümüze çıkarılan siyasi engelleri birer birer aşarak yolumuza devam ediyoruz. Kalkınma puanlarımız arasında istihdam sürekli var olmuştur.

Ekonomide dünyanın ilk 10'una girmeyi başaracağız. Bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en büyük armağan olacağına inanıyorum."

AYRINTILAR GELECEK..